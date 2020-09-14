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https://ria.ru/20200914/bagazh-1577100818.html
Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
Сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, поделился способами обезопасить его, сообщает Express. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:49
2020-09-14T02:49
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, поделился способами обезопасить его, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1334279/baggage-handler-luggage-advice-couples-groups-matching-suitcases" target="_blank">сообщает</a> Express.Он дал совет парам и группам, который может гарантировать, что их багаж останется вместе. "Возьмите одинаковые сумки, того же цвета. Велика вероятность, что они останутся рядом и выйдут из грузовика вместе”, — объяснил он. — Не только потому, что погрузчики будут размещать чемоданы близ друг друга, так как они выглядят одинаково, но они и складываются в ряд лучше, если имеют один и тот же размер".Также, по словам эксперта, не стоит пренебрежительно относиться к биркам для контактных данных на чемоданах. Лучше написать на них телефон, адрес. Тогда, если багаж потеряется, сотрудникам аэропортов и авиакомпаний будет проще найти владельца. “Мы не хотим рыться в ваших вещах в поисках имени, так что убедитесь, что оно есть на чемодане", — сказал он.Также с сумки необходимо убирать все старые бирки и наклейки, которые помещают на него при регистрации на рейс. В противном случае они могут быть неправильно считаны автоматическими сканерами на багажной ленте, и вещи случайно переправят в другое место назначения.
https://ria.ru/20200721/1574659103.html
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аэропорты, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов

02:49 14.09.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании производит регистрацию пассажиров и багажа на рейс в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании производит регистрацию пассажиров и багажа на рейс в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, поделился способами обезопасить его, сообщает Express.
Он дал совет парам и группам, который может гарантировать, что их багаж останется вместе. "Возьмите одинаковые сумки, того же цвета. Велика вероятность, что они останутся рядом и выйдут из грузовика вместе”, — объяснил он. — Не только потому, что погрузчики будут размещать чемоданы близ друг друга, так как они выглядят одинаково, но они и складываются в ряд лучше, если имеют один и тот же размер".
Также, по словам эксперта, не стоит пренебрежительно относиться к биркам для контактных данных на чемоданах. Лучше написать на них телефон, адрес. Тогда, если багаж потеряется, сотрудникам аэропортов и авиакомпаний будет проще найти владельца.
“Мы не хотим рыться в ваших вещах в поисках имени, так что убедитесь, что оно есть на чемодане", — сказал он.
Также с сумки необходимо убирать все старые бирки и наклейки, которые помещают на него при регистрации на рейс. В противном случае они могут быть неправильно считаны автоматическими сканерами на багажной ленте, и вещи случайно переправят в другое место назначения.
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 16:04Туризм
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
100001
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