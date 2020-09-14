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Московские спасатели вытащили из Яузы "Газель" с водителем

Спасатели вытащили из Яузы на Русаковской набережной в Москве автомобиль "Газель" с водителем, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:27

2020-09-14T10:27

2020-09-21T13:32

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели вытащили из Яузы на Русаковской набережной в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> автомобиль "Газель" с водителем, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>.Происшествие случилось утром в понедельник. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в реку. К месту были высланы подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы."По прибытии пожарные приступили к ликвидации последствий ДТП: с помощью трехколенной лестницы пострадавшему помогли выбраться из реки, после чего автокраном ПСО №201 был извлечен искореженный автомобиль. Водитель отказался от медицинской помощи", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200731/1575211657.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия