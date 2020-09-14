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https://ria.ru/20200914/apellyatsiya-1577231056.html
Nord Stream 2 обосновала апелляцию против решения немецкого регулятора
Nord Stream 2 предоставила суду обоснование апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "Северный поток 2" от требований... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:49
2020-09-14T18:49
allseas
nord stream 2 ag
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Nord Stream 2 предоставила суду обоснование апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сообщили журналистам в компании."14 сентября 2020 года компания Nord Stream 2 представила в Высший региональный суд <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> обоснование своей апелляции, поданной 15 июня 2020 года против решения немецкого органа Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство ФРГ) об отклонении заявки компании на освобождение от требований измененной газовой директивы ЕС", - говорится в сообщении.Nord Stream 2 должна была предоставить обоснование до 15 сентября текущего года, сообщали РИА Новости в суде.В середине мая Федеральное сетевое агентство отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html
https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577228408.html
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балтийское море
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allseas, nord stream 2 ag, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, экономика

Nord Stream 2 обосновала апелляцию против решения немецкого регулятора

18:49 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Nord Stream 2 предоставила суду обоснование апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "Северный поток 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сообщили журналистам в компании.
"14 сентября 2020 года компания Nord Stream 2 представила в Высший региональный суд Дюссельдорфа обоснование своей апелляции, поданной 15 июня 2020 года против решения немецкого органа Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство ФРГ) об отклонении заявки компании на освобождение от требований измененной газовой директивы ЕС", - говорится в сообщении.
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Nord Stream 2 должна была предоставить обоснование до 15 сентября текущего года, сообщали РИА Новости в суде.
В середине мая Федеральное сетевое агентство отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
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