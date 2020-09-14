https://ria.ru/20200914/apellyatsiya-1577231056.html

Nord Stream 2 обосновала апелляцию против решения немецкого регулятора

Nord Stream 2 предоставила суду обоснование апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "Северный поток 2" от требований... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:49

2020-09-14T18:49

2020-09-14T18:49

allseas

nord stream 2 ag

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Nord Stream 2 предоставила суду обоснование апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сообщили журналистам в компании."14 сентября 2020 года компания Nord Stream 2 представила в Высший региональный суд <a href="http://ria.ru/location_Dusseldorf/" target="_blank" data-auto="true">Дюссельдорфа</a> обоснование своей апелляции, поданной 15 июня 2020 года против решения немецкого органа Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство ФРГ) об отклонении заявки компании на освобождение от требований измененной газовой директивы ЕС", - говорится в сообщении.Nord Stream 2 должна была предоставить обоснование до 15 сентября текущего года, сообщали РИА Новости в суде.В середине мая Федеральное сетевое агентство отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html

https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577228408.html

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балтийское море

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, экономика