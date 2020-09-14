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https://ria.ru/20200914/aktsiya-1577208850.html
Для подрастающих москвичей проходит "ПервоКлассный сентябрь"
Начало нового учебного года – это всегда событие, особенно, если речь идет о первоклашках и их родителях. Чтобы первые шаги по дороге знаний запомнились как... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:30
2020-09-14T13:30
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Начало нового учебного года – это всегда событие, особенно, если речь идет о первоклашках и их родителях. Чтобы первые шаги по дороге знаний запомнились как настоящий праздник, правительство <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> подготовило специальную акцию для тех, кто идет в первый класс – "ПервоКлассный сентябрь". Как сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала", в рамках акции в течение сентября каждый московский первоклассник сможет бесплатно посетить площадки дополнительного образования, которые предлагают 16 партнеров акции. В их числе такие развлекательно-образовательные центры, как детский город профессий "Кидбург", образовательный парк "Кидзания", музей занимательных наук "Экспериментаниум", детский центр научных открытий "ИнноПарк", парк виртуальных развлечений "ARena Space", семейный парк развлечений "Zамания" и, конечно же, детские технопарки Москвы.За первые две недели акции в ней уже приняли участие около 10 тысяч первоклассников столицы.Праздничная акция направлена, в первую очередь, на создание комфортной среды для образования и развития детей в игровой форме, а также раннюю профориентацию школьников.Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>, ранняя профориентация является одним из ключевых пунктов экосистемы развития человеческого капитала, которая активно реализуется в Москве с 2016 года."Своими проектами мы хотим показать, что даже серьезные знания можно получать интересно и весело. Мы много работаем над созданием комфортной среды для образования и развития детей в игровой форме. Для этого в Москве открыто уже 18 детских технопарков, где подрастающие москвичи легко и непринужденно знакомятся с перспективными профессиями и работают над собственными проектами в самых различных сферах, включая наукоемкие и высокотехнологичные. Мероприятия в рамках другого нашего проекта, "Бизнес уикенд", где принимают участие и многие школьники, также проходят в формате игры и увлекательных квестов. И такой подход уже доказал свою высокую эффективность", — рассказал глава ДПИР.Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выбрать площадку <a href="http://vsemkomy7.hcdf.ru/" target="_blank">на сайте</a> и отправить заявку. После подтверждения посещения достаточно лишь прийти на площадку в указанное время.В отличие от прочих площадок, где преобладает игровой и развлекательный контент, детские технопарки предлагают первоклассникам поучаствовать в мастер-классах и научится чему-то новому.К примеру, в детском технопарке равных возможностей <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_gosudarstvennyjj_socialnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РГСУ</a> школьники познакомятся с технологиями 3D-сканирования и 3D-печати, а также смогут попробовать свои силы в разработке дополненной и виртуальной реальности.В "Инжинириуме МГТУ имени Н.Э. Баумана" проходят занятия по биотехнологиям, Scratch-программированию и робототехнике. В детском технопарке "На Зорге" первоклассникам предложат смастерить текстильную игрушку и создать макеты городских сооружений из картона. В "Менделеев-Центре" ребята смогут выполнить ряд химических превращений и ощутить себя настоящими учеными-химиками.Детский технопарк "Траектория взлета" предлагает мастер-классы по Scratch-программированию и конструированию роботов на Lego, а "Вертикальный взлет" – по основам объемного прототипирования и цифровой фотографии.Сразиться в робофутбол, создать архитектурную сказку и полетать на авиатренажере в кабине советского самолета ЯК-40 школьники могут в "Наукограде". Кроме того, здесь можно познакомиться с развитием науки и техники в интерактивном музее с раритетными экспонатами. В детском технопарке "Мосгормаш" для ребят пройдет увлекательная и познавательная игра-викторина на тему космоса и занятие по робототехнике, а в детском технопарке "Москва" – мастер-классы "LEGO", "Водный двигатель" и "Приготовление микроэмульсии".Первоклассники <a href="http://ria.ru/location_Troick/" target="_blank" data-auto="true">Троицка</a> могут посетить детский технопарк "Байтик" и принять участие в занятиях по робототехнике, 3D-моделированию, созданию мультфильмов и рисованию в графических редакторах.Подробности обо всех программах можно найти на сайтах и в соцсетях детских технопарков.
https://ria.ru/20200831/tekhnoparki-1576548946.html
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва

Для подрастающих москвичей проходит "ПервоКлассный сентябрь"

13:30 14.09.2020
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© Фото : предоставлено АНО "РЧК"Акция "ПервоКлассный сентябрь"
Акция ПервоКлассный сентябрь - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Начало нового учебного года – это всегда событие, особенно, если речь идет о первоклашках и их родителях. Чтобы первые шаги по дороге знаний запомнились как настоящий праздник, правительство Москвы подготовило специальную акцию для тех, кто идет в первый класс – "ПервоКлассный сентябрь".
Как сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала", в рамках акции в течение сентября каждый московский первоклассник сможет бесплатно посетить площадки дополнительного образования, которые предлагают 16 партнеров акции. В их числе такие развлекательно-образовательные центры, как детский город профессий "Кидбург", образовательный парк "Кидзания", музей занимательных наук "Экспериментаниум", детский центр научных открытий "ИнноПарк", парк виртуальных развлечений "ARena Space", семейный парк развлечений "Zамания" и, конечно же, детские технопарки Москвы.
За первые две недели акции в ней уже приняли участие около 10 тысяч первоклассников столицы.
Праздничная акция направлена, в первую очередь, на создание комфортной среды для образования и развития детей в игровой форме, а также раннюю профориентацию школьников.
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"Акция "ПервоКлассный сентябрь"
Акция ПервоКлассный сентябрь - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
Акция "ПервоКлассный сентябрь"
Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин, ранняя профориентация является одним из ключевых пунктов экосистемы развития человеческого капитала, которая активно реализуется в Москве с 2016 года.
"Своими проектами мы хотим показать, что даже серьезные знания можно получать интересно и весело. Мы много работаем над созданием комфортной среды для образования и развития детей в игровой форме. Для этого в Москве открыто уже 18 детских технопарков, где подрастающие москвичи легко и непринужденно знакомятся с перспективными профессиями и работают над собственными проектами в самых различных сферах, включая наукоемкие и высокотехнологичные. Мероприятия в рамках другого нашего проекта, "Бизнес уикенд", где принимают участие и многие школьники, также проходят в формате игры и увлекательных квестов. И такой подход уже доказал свою высокую эффективность", — рассказал глава ДПИР.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выбрать площадку на сайте и отправить заявку. После подтверждения посещения достаточно лишь прийти на площадку в указанное время.
В отличие от прочих площадок, где преобладает игровой и развлекательный контент, детские технопарки предлагают первоклассникам поучаствовать в мастер-классах и научится чему-то новому.
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"Акция "ПервоКлассный сентябрь"
Акция ПервоКлассный сентябрь - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
Акция "ПервоКлассный сентябрь"
К примеру, в детском технопарке равных возможностей РГСУ школьники познакомятся с технологиями 3D-сканирования и 3D-печати, а также смогут попробовать свои силы в разработке дополненной и виртуальной реальности.
В "Инжинириуме МГТУ имени Н.Э. Баумана" проходят занятия по биотехнологиям, Scratch-программированию и робототехнике. В детском технопарке "На Зорге" первоклассникам предложат смастерить текстильную игрушку и создать макеты городских сооружений из картона. В "Менделеев-Центре" ребята смогут выполнить ряд химических превращений и ощутить себя настоящими учеными-химиками.
Детский технопарк "Траектория взлета" предлагает мастер-классы по Scratch-программированию и конструированию роботов на Lego, а "Вертикальный взлет" – по основам объемного прототипирования и цифровой фотографии.
Сразиться в робофутбол, создать архитектурную сказку и полетать на авиатренажере в кабине советского самолета ЯК-40 школьники могут в "Наукограде". Кроме того, здесь можно познакомиться с развитием науки и техники в интерактивном музее с раритетными экспонатами.
Флажки Наукограда - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:47
Детские технопарки Москвы готовы к новому учебному году
В детском технопарке "Мосгормаш" для ребят пройдет увлекательная и познавательная игра-викторина на тему космоса и занятие по робототехнике, а в детском технопарке "Москва" – мастер-классы "LEGO", "Водный двигатель" и "Приготовление микроэмульсии".
Первоклассники Троицка могут посетить детский технопарк "Байтик" и принять участие в занятиях по робототехнике, 3D-моделированию, созданию мультфильмов и рисованию в графических редакторах.
Подробности обо всех программах можно найти на сайтах и в соцсетях детских технопарков.
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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