https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577182262.html

Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф рассказал, что стало причиной их разрыва. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T20:46

2020-09-13T20:46

2020-09-13T20:58

шоу-бизнес

анастасия заворотнюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:382:2048:1533_1400x0_80_0_0_51d06eeb0f29c7378bc9569500e94d59.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. </strong>Первый муж актрисы <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> Олаф Шварцкопф рассказал, что стало причиной их разрыва.Бизнесмен отметил, что когда они встретились, ему было уже 34 года, а актрисе исполнилось всего 22.Через некоторое время Заворотнюк сообщила возлюбленному, что ждет ребенка. Пара отправилась к матери артистки в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a>, чтобы поделиться радостной новостью. Однако по дороге Анастасии стало плохо, она сказала Олафу, что ребенка не будет."Сказала, что выкидыш. <…> Я видел, что для нее это было тяжело, и я предложил расписаться прямо в Астрахани", — рассказал Шварцкопф в эфире передачи "Основано на реальных событиях" на телеканале <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.По словам Олафа, знакомые пары уверяли, что молодая жена на самом деле решилась на аборт.Через три дня после свадьбы пара отправилась на родину Олафа — в <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллин</a>. Там Заворотнюк пыталась построить актерскую карьеру, но в чужом городе ей было сложно освоиться в профессии. Она приняла решение вернуться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и начала играть в театре-студии под руководством Олега Табакова. Супруг остался в Эстонии, где у него был бизнес.Паре было сложно поддерживать отношения на расстоянии, а Шваркопф все время вспоминал историю с "абортом", однако решиться на откровенный разговор ему было сложно.В столице Заворотнюк познакомилась с бизнесменом Дмитрием Стюковым, с которым у нее начался роман."Я смотрел на нее глазами влюбленного человека, и я ничего не замечал", — говорит бывший муж актрисы.Приехав в Москву, он почувствовал, что у Анастасии есть другой.Брак Заворотнюк и Шваркопфа продлился меньше года. Они расстались в 1994 году. После этого актриса узаконила отношения со Стюковым. У пары родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Сейчас артистка замужем за фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.

https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577159396.html

https://ria.ru/20200805/1575411341.html

https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577153740.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анастасия заворотнюк