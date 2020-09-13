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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577161973.html
На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 114 человек
Правоохранители Белоруссии задержали 114 человек за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:46
2020-09-13T12:00
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранители <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержали 114 человек за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики."Вчера, 12 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия… Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан, из них в городе <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> - 99. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram-канале</a>.В нем отмечается, что в поддержку мира, безопасности и спокойствия накануне в Белоруссии состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны, в них приняло участие более 50 тысяч человек. При этом общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах республики, по подсчетам МВД, не превысила 1700 человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/belorussiya-1577148571.html
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мвд белоруссии, в мире

На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 114 человек

11:46 13.09.2020 (обновлено: 12:00 13.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik
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Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали 114 человек за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Вчера, 12 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия… Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан, из них в городе Минске - 99. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
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В нем отмечается, что в поддержку мира, безопасности и спокойствия накануне в Белоруссии состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны, в них приняло участие более 50 тысяч человек. При этом общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах республики, по подсчетам МВД, не превысила 1700 человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииВ мире
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