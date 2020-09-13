На акциях протеста в Белоруссии в субботу задержали 114 человек
11:46 13.09.2020 (обновлено: 12:00 13.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали 114 человек за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Вчера, 12 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия… Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан, из них в городе Минске - 99. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В нем отмечается, что в поддержку мира, безопасности и спокойствия накануне в Белоруссии состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны, в них приняло участие более 50 тысяч человек. При этом общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах республики, по подсчетам МВД, не превысила 1700 человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.