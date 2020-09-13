https://ria.ru/20200913/tsik-1577178004.html
ЦИК оглашает предварительные итоги выборов. Прямая трансляция
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оглашает предварительные итоги всероссийских выборов. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:00
2020-09-13T21:00
2020-09-13T21:01
единый день голосования — 2020
элла памфилова
цик рф
политика
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Глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> оглашает предварительные итоги всероссийских выборов.В России подошел к концу единый день голосования. В 83 субъектах страны — кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга — состоялись более девяти тысяч кампаний всех уровней.В воскресенье, 13 сентября, прошли выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Подведение итогов на участках голосования
LIVE: Подведение итогов на участках голосования
2020-09-13T21:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, элла памфилова, цик рф, политика
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
оглашает предварительные итоги всероссийских выборов.
В России подошел к концу единый день голосования. В 83 субъектах страны — кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга — состоялись более девяти тысяч кампаний всех уровней.
В воскресенье, 13 сентября, прошли выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.