https://ria.ru/20200913/tsik-1577178004.html

ЦИК оглашает предварительные итоги выборов. Прямая трансляция

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оглашает предварительные итоги всероссийских выборов. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:00

2020-09-13T21:00

2020-09-13T21:01

единый день голосования — 2020

элла памфилова

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577182724_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f74973bfbbb2d0f7790006e33cdca9c1.jpg

Глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> оглашает предварительные итоги всероссийских выборов.В России подошел к концу единый день голосования. В 83 субъектах страны — кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга — состоялись более девяти тысяч кампаний всех уровней.В воскресенье, 13 сентября, прошли выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Подведение итогов на участках голосования LIVE: Подведение итогов на участках голосования 2020-09-13T21:00 true PT1S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, элла памфилова, цик рф, политика