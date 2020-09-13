Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/tsik-1577178004.html
ЦИК оглашает предварительные итоги выборов. Прямая трансляция
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оглашает предварительные итоги всероссийских выборов. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T21:00
2020-09-13T21:01
единый день голосования — 2020
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577182724_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f74973bfbbb2d0f7790006e33cdca9c1.jpg
Глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> оглашает предварительные итоги всероссийских выборов.В России подошел к концу единый день голосования. В 83 субъектах страны — кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга — состоялись более девяти тысяч кампаний всех уровней.В воскресенье, 13 сентября, прошли выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Подведение итогов на участках голосования
LIVE: Подведение итогов на участках голосования
2020-09-13T21:00
true
PT1S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577182724_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5f548c4e86187bc10623ee6a57cb7d63.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, элла памфилова, цик рф, политика
ЦИК оглашает предварительные итоги выборов. Прямая трансляция
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оглашает предварительные итоги всероссийских выборов.
2020-09-13T21:00
true
PT1S

ЦИК оглашает предварительные итоги выборов. Прямая трансляция

21:00 13.09.2020 (обновлено: 21:01 13.09.2020)
6897
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оглашает предварительные итоги всероссийских выборов.
В России подошел к концу единый день голосования. В 83 субъектах страны — кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга — состоялись более девяти тысяч кампаний всех уровней.
В воскресенье, 13 сентября, прошли выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
36811386
Обсудить 3
Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Губернатор Омской области проверяет готовность Точки роста в Азово
Губернатор Омской области проверил готовность "Точки роста" в Азово
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле ввели всеобщий карантин
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Британии рассказали об опасности российской ракеты "Буревестник"
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
На протестах в Минске задержали более 400 человек
Мужчина во время дополнительных выборов в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского района на избирательном участке №524 в Москве
Единый день голосования. Хроника событий
Певец Леонид Агутин
Агутин резко ответил подписчику, назвавшему его старым
Иван Охлобыстин
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
Актриса Кристина Асмус
Асмус пошутила про развод с Харламовым
Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине
Китай признал США главной угрозой мировому порядку
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский объяснил выдвижение бывшего кавээнщика в мэры Одессы
Вид города Триполи, Ливия
Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Ракету "Брамос" для уничтожения самолетов AWACS создадут в 2024 году
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния