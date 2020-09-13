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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/testirovanie-1577159848.html
В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
Более 40,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 217... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:33
2020-09-13T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Более 40,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 217 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 40,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 217 447 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 355 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19

10:33 13.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 40,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 217 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 40,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 217 447 человек", - говорится в сообщении.
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 14:59Распространение нового коронавируса
Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса
За сутки в России проведено 355 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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