https://ria.ru/20200913/tankostroenie-1577158133.html
Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного танкостроения, отметив, что сегодня российское танкостроение – современный,... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:37
2020-09-13T09:37
2020-09-13T09:37
владимир путин
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил работников и ветеранов отечественного танкостроения, отметив, что сегодня российское танкостроение – современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса.Путин отметил, что талантливые ученые, инженеры и военные специалисты создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, прославивших Россию как одного из признанных лидеров мирового танкостроения. Он добавил, что во многом благодаря их неустанному, героическому труду было достигнуто качественное преимущество российских легендарных танков в ключевых сражениях Второй мировой войны, обеспечен их огромный вклад в Великую Победу."Сегодня российское танкостроение – современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса, в котором накоплены замечательные традиции, огромный опыт серийного производства сложнейших машин, сконцентрированы квалифицированные кадры, способные создавать танки и другую технику нового поколения с уникальными боевыми характеристиками", - сказал Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он также выразил уверенность, что работники отрасли и впредь будут трудиться на совесть и достойно решать поставленные задачи. "Желаю вам успехов в ответственной работе и всего наилучшего", - заключил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/armata-1576821908.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, общество
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил работников и ветеранов отечественного танкостроения, отметив, что сегодня российское танкостроение – современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса.
Путин отметил, что талантливые ученые, инженеры и военные специалисты создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, прославивших Россию как одного из признанных лидеров мирового танкостроения. Он добавил, что во многом благодаря их неустанному, героическому труду было достигнуто качественное преимущество российских легендарных танков в ключевых сражениях Второй мировой войны, обеспечен их огромный вклад в Великую Победу.
"Сегодня российское танкостроение – современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса, в котором накоплены замечательные традиции, огромный опыт серийного производства сложнейших машин, сконцентрированы квалифицированные кадры, способные создавать танки и другую технику нового поколения с уникальными боевыми характеристиками", - сказал Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он также выразил уверенность, что работники отрасли и впредь будут трудиться на совесть и достойно решать поставленные задачи. "Желаю вам успехов в ответственной работе и всего наилучшего", - заключил президент.