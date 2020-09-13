https://ria.ru/20200913/supernatural-1577113325.html
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Исполнители главных ролей в сериале "Сверхъестественное", который шел 15 лет, выложили в Сеть фотографии с последнего дня съемок. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T02:52
2020-09-13T02:52
2020-09-13T02:53
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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости</strong>. Исполнители главных ролей в сериале "Сверхъестественное", который шел 15 лет, выложили в Сеть фотографии с последнего дня съемок.Первым поделился своим селфи, сделанным по дороге на работу, Джаред Падалеки (Сэм Винчестер). "Конечно, у меня голова идет кругом, и эмоции зашкаливают. Но у меня еще есть немного времени. Большое спасибо за огромную любовь и поддержку. Они очень чувствуются", — написал он.Чуть позже Дженсен Эклс (Дин Винчестер) выложил несколько кадров с финального дня съемок."Сегодня последний день путешествия длиной в 15 лет, которое навсегда изменило мою жизнь. Я бесконечно ценю всех, кто работал со мной, смотрел сериал и поддерживал. "Спасибо" — это очень мало. У меня нет слов. Я благодарен всем за эти воспоминания, которые навсегда останутся со мной", — прокомментировал он.Сериал начали показывать в 2005 году. С тех пор вышло более 300 эпизодов в 15 сезонах. Последний пришлось разбить на две части из-за пандемии. Первую половину показали в начале 2020 года, вторую начнут показывать в октябре и закончат 19 ноября.
https://ria.ru/20191104/1560559232.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Исполнители главных ролей в сериале "Сверхъестественное", который шел 15 лет, выложили в Сеть фотографии с последнего дня съемок.
Первым поделился своим селфи, сделанным по дороге на работу, Джаред Падалеки (Сэм Винчестер).
"Конечно, у меня голова идет кругом, и эмоции зашкаливают. Но у меня еще есть немного времени. Большое спасибо за огромную любовь и поддержку. Они очень чувствуются", — написал он.
Чуть позже Дженсен Эклс (Дин Винчестер) выложил несколько кадров с финального дня съемок.
"Сегодня последний день путешествия длиной в 15 лет, которое навсегда изменило мою жизнь. Я бесконечно ценю всех, кто работал со мной, смотрел сериал и поддерживал. "Спасибо" — это очень мало. У меня нет слов. Я благодарен всем за эти воспоминания, которые навсегда останутся со мной", — прокомментировал он.
Сериал начали показывать в 2005 году. С тех пор вышло более 300 эпизодов в 15 сезонах. Последний пришлось разбить на две части из-за пандемии. Первую половину показали в начале 2020 года, вторую начнут показывать в октябре и закончат 19 ноября.