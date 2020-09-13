https://ria.ru/20200913/supernatural-1577113325.html

Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок

Исполнители главных ролей в сериале "Сверхъестественное", который шел 15 лет, выложили в Сеть фотографии с последнего дня съемок. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T02:52

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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости</strong>. Исполнители главных ролей в сериале "Сверхъестественное", который шел 15 лет, выложили в Сеть фотографии с последнего дня съемок.Первым поделился своим селфи, сделанным по дороге на работу, Джаред Падалеки (Сэм Винчестер). "Конечно, у меня голова идет кругом, и эмоции зашкаливают. Но у меня еще есть немного времени. Большое спасибо за огромную любовь и поддержку. Они очень чувствуются", — написал он.Чуть позже Дженсен Эклс (Дин Винчестер) выложил несколько кадров с финального дня съемок."Сегодня последний день путешествия длиной в 15 лет, которое навсегда изменило мою жизнь. Я бесконечно ценю всех, кто работал со мной, смотрел сериал и поддерживал. "Спасибо" — это очень мало. У меня нет слов. Я благодарен всем за эти воспоминания, которые навсегда останутся со мной", — прокомментировал он.Сериал начали показывать в 2005 году. С тех пор вышло более 300 эпизодов в 15 сезонах. Последний пришлось разбить на две части из-за пандемии. Первую половину показали в начале 2020 года, вторую начнут показывать в октябре и закончат 19 ноября.

https://ria.ru/20191104/1560559232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры