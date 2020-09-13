https://ria.ru/20200913/ssha-1577153929.html

Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России

Возрождение России после 1990-х годов как геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерическую реакцию, заявил Алексей Пушков в Telegram. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T03:36

2020-09-13T03:36

2020-09-13T03:36

россия

дональд трамп

сергей лавров

алексей пушков

джо байден

миннеаполис

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Возрождение России после 1990-х годов как геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерическую реакцию, заявил <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1175" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Так он прокомментировал появление заявлений о якобы "российском вмешательстве" в предстоящие президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Сенатор считает, что Соединенные Штаты снова испытывают "российский синдром".Он отметил, что причиной внутреннего кризиса в США может быть лишь обострение противоречий на территории страны, и Россия "здесь ни при чем".Ранее американская разведка заявила, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны, как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Российская сторона категорически отрицает какое-либо влияние на демократические процессы.В четверг Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в выборы американского президента, которые пройдут 3 ноября. Действующий глава государства <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a></u> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байденом</a></u>.

https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html

Илья Гольдман И истерика осложнена тем, что США рушатся - в стране гражданская война, неуправляемая эпидемия, и страна в междунвродной изоляции - экономическая война со всем миром - от Мексики и Канады - до Китая и Германии))) Плюс три проиграных войны - Афган. Сирия, Ирак, и три сорваных переворота - Турция, Венесуэлла и Белоруссия. Все разладилось))) Пока-пока))) Гейгемоны 80

Serge Khon т.Пушков,это не реакция,это историческая шизофрения,которая не лечится. 75

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россия

миннеаполис

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, алексей пушков, джо байден, миннеаполис, китай, сша, в мире