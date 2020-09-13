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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/spetstekhnika-1577171839.html
К проезду Дрозды в Минске прибыла большая колонна спецтехники
Большая колонна спецтехники МВД прибыла к митингующим у проезда Дрозды в Минске, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:25
2020-09-13T18:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Большая колонна спецтехники МВД прибыла к митингующим у проезда Дрозды в Минске, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.Ранее несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на проспекте Победителей около ТЦ "Арена Сити" и поворота на проезд Дрозды, где живут некоторые высшие чиновники <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Позднее к митингующим подъехала большая колонна автозаков и спецтехники МВД. Начались задержания. Митингующие разбежались в разные стороны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/minsk-protesty-1577170122.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Минске митингующим перекрыли проход к элитному району "Дрозды"
После разгона протестующих у поворота на элитный район Дрозды милиция и внутренние войска выстроились в длинную колонну на проспекте Победителей.
2020-09-13T16:25
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Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих
Минск. Силовики подогнали к "Арена-сити" водометы. После череды словесных перепалок большинство протестующих уходят от кордона в обратную сторону - к резиденции Лукашенко и стеле.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

К проезду Дрозды в Минске прибыла большая колонна спецтехники

16:25 13.09.2020 (обновлено: 18:36 13.09.2020)
2900
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Большая колонна спецтехники МВД прибыла к митингующим у проезда Дрозды в Минске, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на проспекте Победителей около ТЦ "Арена Сити" и поворота на проезд Дрозды, где живут некоторые высшие чиновники Белоруссии. Позднее к митингующим подъехала большая колонна автозаков и спецтехники МВД. Начались задержания. Митингующие разбежались в разные стороны.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске. - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 15:44
Сотни задержанных на марше оппозиции в Минске: комментарий МВД Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
36211815
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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