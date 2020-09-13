https://ria.ru/20200913/spetstekhnika-1577162300.html

В центре Минска разместили спецтехнику в ожидании акции оппозиции

Милиция и военные стянули силы в центр Минска, где ожидается акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:57

2020-09-13T11:57

2020-09-13T11:57

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Милиция и военные стянули силы в центр Минска, где ожидается акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, на севере столицы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> корреспондент РИА Новости заметил колонну из шести БТР в сопровождении машины ГАИ, которая двигалась в сторону дворца Независимости на проспекте Победителей. У самого дворца уже находится милицейская спецтехника: автозаки, броневики.Также милиция и спецтехника замечены в районе площади Независимости, где ОМОН обносит площадь заграждениями. Ограждениями обнесены и подступы к стеле "Минск - город-герой". Здесь эту функцию выполняют солдаты внутренних войск.По периметру Октябрьской площади в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> также выставлено оцепление и растянута колючая лента, сейчас здесь находятся порядка сотни бойцов. Вблизи Дворца Республики припаркованы более 10 грузовиков.Несанкционированный митинг намечен на 14.00 - предполагается, что к этому времени оппозиции сформирует колонны в разных частях Минска и направится в центр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576923944.html

alnoor1953 ....а протестуны - в ожидании команды от польско-литовских кураторов, а кураторы - от заокеанских хозяев, а у тех - свои выборы на носу.....с неясными последствиями :) 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире