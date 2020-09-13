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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/spetstekhnika-1577162300.html
В центре Минска разместили спецтехнику в ожидании акции оппозиции
Милиция и военные стянули силы в центр Минска, где ожидается акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:57
2020-09-13T11:57
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Милиция и военные стянули силы в центр Минска, где ожидается акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, на севере столицы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> корреспондент РИА Новости заметил колонну из шести БТР в сопровождении машины ГАИ, которая двигалась в сторону дворца Независимости на проспекте Победителей. У самого дворца уже находится милицейская спецтехника: автозаки, броневики.Также милиция и спецтехника замечены в районе площади Независимости, где ОМОН обносит площадь заграждениями. Ограждениями обнесены и подступы к стеле "Минск - город-герой". Здесь эту функцию выполняют солдаты внутренних войск.По периметру Октябрьской площади в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> также выставлено оцепление и растянута колючая лента, сейчас здесь находятся порядка сотни бойцов. Вблизи Дворца Республики припаркованы более 10 грузовиков.Несанкционированный митинг намечен на 14.00 - предполагается, что к этому времени оппозиции сформирует колонны в разных частях Минска и направится в центр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576923944.html
....а протестуны - в ожидании команды от польско-литовских кураторов, а кураторы - от заокеанских хозяев, а у тех - свои выборы на носу.....с неясными последствиями :)
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

В центре Минска разместили спецтехнику в ожидании акции оппозиции

11:57 13.09.2020
4339
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Милиция и военные стянули силы в центр Минска, где ожидается акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, на севере столицы Белоруссии корреспондент РИА Новости заметил колонну из шести БТР в сопровождении машины ГАИ, которая двигалась в сторону дворца Независимости на проспекте Победителей. У самого дворца уже находится милицейская спецтехника: автозаки, броневики.
Также милиция и спецтехника замечены в районе площади Независимости, где ОМОН обносит площадь заграждениями. Ограждениями обнесены и подступы к стеле "Минск - город-герой". Здесь эту функцию выполняют солдаты внутренних войск.
По периметру Октябрьской площади в центре Минска также выставлено оцепление и растянута колючая лента, сейчас здесь находятся порядка сотни бойцов. Вблизи Дворца Республики припаркованы более 10 грузовиков.
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Несанкционированный митинг намечен на 14.00 - предполагается, что к этому времени оппозиции сформирует колонны в разных частях Минска и направится в центр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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73302516
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
....а протестуны - в ожидании команды от польско-литовских кураторов, а кураторы - от заокеанских хозяев, а у тех - свои выборы на носу.....с неясными последствиями :)
13 сентября, 13:34
aalnoor1953
1150002
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