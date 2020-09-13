https://ria.ru/20200913/sotsrabotniki-1577160623.html

На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 1,89 миллиардов рублей на выплаты социальным работникам, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T10:59

2020-09-13T10:59

2020-09-13T10:59

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении еще 1,89 миллиардов рублей на выплаты социальным работникам, сообщается на сайте кабмина."Почти 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте.Отмечается, что решение касается людей, ухаживающих за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения на протяжении 14 дней."Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же, как сообщил на последнем заседании кабмина Михаил Мишустин, выплаты продлят еще на месяц, в связи с этим принято решение о дополнительном финансировании. Добавляется, что общий объем средств, выделенных на эту меру поддержки, превышает 13 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200907/zarplata-1576868750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество