Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/shkoly-1577156884.html
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии
Представители Роспотребнадзора рассказали "Российской газете", как школы будут работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции после 2020 года. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:00
2020-09-13T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
бразилия
индия
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158373_0:0:3435:1933_1400x0_80_0_0_385dd2a41f231d7f54d57c46d6cb18d4.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Представители <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали "<a href="https://rg.ru/" target="_blank">Российской газете</a>", как школы будут работать в условиях пандемии <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> после 2020 года.Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Она подчеркнула, что санитарные правила и нормы (СанПиН) действуют до 1 января 2021 года. СанПиН предполагают, что дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом, однако выходить из кабинета им не запрещается. При этом необходимо, чтобы ученики не пересекались в одном помещении. Шевкун объяснила, что чем меньше заболевший ребенок контактировал с другими людьми, тем ниже риск массового заболевания.Специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина отметила, что сейчас сложно предположить сроки снятия эпидемиологических ограничений. Она также обратила внимание на то, что ситуация в регионах различается, поэтому снятие таких мер проходит по-разному. Говоря об установках для обеззараживания воздуха в школах, эксперт напомнила, что ведомство рекомендовало их использовать и до этого, когда был подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти приборы устанавливают в первую очередь в тех помещениях, где идет массовое скопление школьников, например в столовых.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире зарегистрировано более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Погибли 911 тысяч человек. Больше всего заболевших — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <u><a href="http://ria.ru/location_Brazil/">Бразилии</a>.</u>В России выявлено 1 057 362 заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, выздоровели более 873 тысяч пациентов, погибли 18 484 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html
3
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158373_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_1755259bb7b1f1f6a7587f33646af02d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, бразилия, индия, сша, общество

В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии

09:00 13.09.2020 (обновлено: 10:54 13.09.2020)
5118
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Представители Роспотребнадзора рассказали "Российской газете", как школы будут работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции после 2020 года.
Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Она подчеркнула, что санитарные правила и нормы (СанПиН) действуют до 1 января 2021 года.
СанПиН предполагают, что дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом, однако выходить из кабинета им не запрещается. При этом необходимо, чтобы ученики не пересекались в одном помещении. Шевкун объяснила, что чем меньше заболевший ребенок контактировал с другими людьми, тем ниже риск массового заболевания.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:06Распространение нового коронавируса
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса
Специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина отметила, что сейчас сложно предположить сроки снятия эпидемиологических ограничений. Она также обратила внимание на то, что ситуация в регионах различается, поэтому снятие таких мер проходит по-разному.
"Так что пока все санитарные правила должны исполняться", — подчеркнула Фомкина.
Говоря об установках для обеззараживания воздуха в школах, эксперт напомнила, что ведомство рекомендовало их использовать и до этого, когда был подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти приборы устанавливают в первую очередь в тех помещениях, где идет массовое скопление школьников, например в столовых.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 06:54Распространение нового коронавируса
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Погибли 911 тысяч человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.
В России выявлено 1 057 362 заболевших COVID-19, выздоровели более 873 тысяч пациентов, погибли 18 484 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
6902031
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗБразилияИндияСШАОбщество
Рекомендуем
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Врач
Названы первые симптомы рака крови
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Девушки в кафе в Гонконге
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Анна Плетнева в Анталии
Анна Плетнева — о турецких мачо, горных козлах и мексиканских беженцах
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Писательница Анна Тодд перед показом фильма После в Париже
Анна Тодд: "Москва и Петербург такие красивые, что кажутся нереальными"
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
Лента новостейМолния