https://ria.ru/20200913/shkoly-1577156884.html
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии
Представители Роспотребнадзора рассказали "Российской газете", как школы будут работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции после 2020 года. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:00
2020-09-13T09:00
2020-09-13T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Представители <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали "<a href="https://rg.ru/" target="_blank">Российской газете</a>", как школы будут работать в условиях пандемии <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> после 2020 года.Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Она подчеркнула, что санитарные правила и нормы (СанПиН) действуют до 1 января 2021 года. СанПиН предполагают, что дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом, однако выходить из кабинета им не запрещается. При этом необходимо, чтобы ученики не пересекались в одном помещении. Шевкун объяснила, что чем меньше заболевший ребенок контактировал с другими людьми, тем ниже риск массового заболевания.Специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина отметила, что сейчас сложно предположить сроки снятия эпидемиологических ограничений. Она также обратила внимание на то, что ситуация в регионах различается, поэтому снятие таких мер проходит по-разному. Говоря об установках для обеззараживания воздуха в школах, эксперт напомнила, что ведомство рекомендовало их использовать и до этого, когда был подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти приборы устанавливают в первую очередь в тех помещениях, где идет массовое скопление школьников, например в столовых.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире зарегистрировано более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Погибли 911 тысяч человек. Больше всего заболевших — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <u><a href="http://ria.ru/location_Brazil/">Бразилии</a>.</u>В России выявлено 1 057 362 заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, выздоровели более 873 тысяч пациентов, погибли 18 484 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html
3
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158373_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_1755259bb7b1f1f6a7587f33646af02d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, бразилия, индия, сша, общество
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Представители Роспотребнадзора
рассказали "Российской газете
", как школы будут работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции
после 2020 года.
Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Она подчеркнула, что санитарные правила и нормы (СанПиН) действуют до 1 января 2021 года.
СанПиН предполагают, что дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом, однако выходить из кабинета им не запрещается. При этом необходимо, чтобы ученики не пересекались в одном помещении. Шевкун объяснила, что чем меньше заболевший ребенок контактировал с другими людьми, тем ниже риск массового заболевания.
Специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина отметила, что сейчас сложно предположить сроки снятия эпидемиологических ограничений. Она также обратила внимание на то, что ситуация в регионах различается, поэтому снятие таких мер проходит по-разному.
"Так что пока все санитарные правила должны исполняться", — подчеркнула Фомкина.
Говоря об установках для обеззараживания воздуха в школах, эксперт напомнила, что ведомство рекомендовало их использовать и до этого, когда был подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти приборы устанавливают в первую очередь в тех помещениях, где идет массовое скопление школьников, например в столовых.
По последним данным ВОЗ
, в мире зарегистрировано более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Погибли 911 тысяч человек. Больше всего заболевших — в США
, Индии
и Бразилии.
В России выявлено 1 057 362 заболевших COVID-19
, выздоровели более 873 тысяч пациентов, погибли 18 484 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.