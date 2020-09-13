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https://ria.ru/20200913/pozhar-1577171434.html
В МЧС назвали предварительную причину пожара в краснодарской многоэтажке
Аварийный режим работы электросети в квартире мог стать причиной пожара в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:10
2020-09-13T16:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Аварийный режим работы электросети в квартире мог стать причиной пожара в многоквартирном доме, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы."Предварительная причина пожара – аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС России для оценки ситуации, связанной с пожаром в многоэтажном жилом доме и скорейшего решения вопросов жизнеобеспечения пострадавших граждан.Глава региона заявил, что по предварительным данным, сгоревший ночью дом - самострой. Уже сформированы комиссии для определения ущерба, и если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт.По данным МЧС, в результате пожара пострадали 64 квартиры. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20200913/pozhar-1577168942.html
краснодар
краснодарский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места пожара жилого дома в Краснодаре
Пожар вспыхнул в жилом доме в Краснодаре по улице Российской в субботу вечером. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мансардный этаж восьмиэтажного дома охватил огонь. Спасатели эвакуировали около 300 человек при помощи шести автобусов. Для ликвидации к месту пожара прибыла группа штаба пожаротушения, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожара составила 4400 квадратных метров. К 07.43 утра воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара в краснодарской многоэтажке

16:10 13.09.2020 (обновлено: 16:15 13.09.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация пожара в Краснодаре
Ликвидация пожара в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация пожара в Краснодаре
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Аварийный режим работы электросети в квартире мог стать причиной пожара в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы.
"Предварительная причина пожара – аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС России для оценки ситуации, связанной с пожаром в многоэтажном жилом доме и скорейшего решения вопросов жизнеобеспечения пострадавших граждан.
Ликвидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 15:15
Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем
Глава региона заявил, что по предварительным данным, сгоревший ночью дом - самострой. Уже сформированы комиссии для определения ущерба, и если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт.
По данным МЧС, в результате пожара пострадали 64 квартиры. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.
Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.
Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
3441003
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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