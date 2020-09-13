https://ria.ru/20200913/pozhar-1577171434.html

В МЧС назвали предварительную причину пожара в краснодарской многоэтажке

Аварийный режим работы электросети в квартире мог стать причиной пожара в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:10

2020-09-13T16:10

2020-09-13T16:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Аварийный режим работы электросети в квартире мог стать причиной пожара в многоквартирном доме, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через два часа полностью потушен. Мэр отметил, что благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии, все жильцы дома были оперативно эвакуированы."Предварительная причина пожара – аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Краснодар прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС России для оценки ситуации, связанной с пожаром в многоэтажном жилом доме и скорейшего решения вопросов жизнеобеспечения пострадавших граждан.Глава региона заявил, что по предварительным данным, сгоревший ночью дом - самострой. Уже сформированы комиссии для определения ущерба, и если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт.По данным МЧС, в результате пожара пострадали 64 квартиры. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов.Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

https://ria.ru/20200913/pozhar-1577168942.html

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара жилого дома в Краснодаре Пожар вспыхнул в жилом доме в Краснодаре по улице Российской в субботу вечером. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мансардный этаж восьмиэтажного дома охватил огонь. Спасатели эвакуировали около 300 человек при помощи шести автобусов. Для ликвидации к месту пожара прибыла группа штаба пожаротушения, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожара составила 4400 квадратных метров. К 07.43 утра воскресенья возгорание полностью ликвидировали. 2020-09-13T16:10 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия