https://ria.ru/20200913/pozhar-1577164968.html
Спасатели проводят проливку тлеющих очагов в сгоревшем доме в Краснодаре
Спасатели проливают и разбирают тлеющие очаги в многоэтажном жилом доме в Краснодаре, где сгорели 64 квартиры, сообщает краевое ГУМЧС РФ. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:19
2020-09-13T13:19
2020-09-13T13:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели проливают и разбирают тлеющие очаги в многоэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, где сгорели 64 квартиры, сообщает краевое ГУМЧС РФ.Пожар произошел в воскресенье, из здания были эвакуированы около 300 человек. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через 2 часа полностью потушен."На месте пожара пожарными подразделениями проводится проливка и разбор тлеющих очагов", - говорится в сообщении.По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, в результате пожара пострадали 64 квартиры. По информации властей, предварительно, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20200913/pozhar-1577158833.html
https://ria.ru/20200913/pozhar-1577157099.html
краснодар
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара жилого дома в Краснодаре
Пожар вспыхнул в жилом доме в Краснодаре по улице Российской в субботу вечером. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мансардный этаж восьмиэтажного дома охватил огонь. Спасатели эвакуировали около 300 человек при помощи шести автобусов. Для ликвидации к месту пожара прибыла группа штаба пожаротушения, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожара составила 4400 квадратных метров. К 07.43 утра воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
2020-09-13T13:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия