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https://ria.ru/20200913/pozhar-1577164968.html
Спасатели проводят проливку тлеющих очагов в сгоревшем доме в Краснодаре
Спасатели проливают и разбирают тлеющие очаги в многоэтажном жилом доме в Краснодаре, где сгорели 64 квартиры, сообщает краевое ГУМЧС РФ. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:19
2020-09-13T13:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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<strong>СОЧИ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели проливают и разбирают тлеющие очаги в многоэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, где сгорели 64 квартиры, сообщает краевое ГУМЧС РФ.Пожар произошел в воскресенье, из здания были эвакуированы около 300 человек. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через 2 часа полностью потушен."На месте пожара пожарными подразделениями проводится проливка и разбор тлеющих очагов", - говорится в сообщении.По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, в результате пожара пострадали 64 квартиры. По информации властей, предварительно, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20200913/pozhar-1577158833.html
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краснодар
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Новости
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Кадры с места пожара жилого дома в Краснодаре
Пожар вспыхнул в жилом доме в Краснодаре по улице Российской в субботу вечером. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мансардный этаж восьмиэтажного дома охватил огонь. Спасатели эвакуировали около 300 человек при помощи шести автобусов. Для ликвидации к месту пожара прибыла группа штаба пожаротушения, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожара составила 4400 квадратных метров. К 07.43 утра воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия

Спасатели проводят проливку тлеющих очагов в сгоревшем доме в Краснодаре

13:19 13.09.2020 (обновлено: 13:40 13.09.2020)
4429
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Спасатели проливают и разбирают тлеющие очаги в многоэтажном жилом доме в Краснодаре, где сгорели 64 квартиры, сообщает краевое ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в воскресенье, из здания были эвакуированы около 300 человек. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров, а еще через 2 часа полностью потушен.
Ликвидация пожара в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 09:56
Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
"На месте пожара пожарными подразделениями проводится проливка и разбор тлеющих очагов", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в результате пожара пострадали 64 квартиры. По информации властей, предварительно, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС.
Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Всем, чьи квартиры пострадали, будет оказана вся необходимая помощь - как материальная, так и с восстановлением документов. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 09:00
Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали
0101400
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарПроисшествия
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