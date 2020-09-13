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Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали
Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Краснодаре, сообщается на сайте МЧС по региону. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:00
2020-09-13T09:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров. В 5.59 было ликвидировано открытое горение."Пожар в Краснодаре по улице Российской полностью ликвидирован в 7.43 (мск)", - говорится в сообщении.Добавляется, что ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации, функционирует оперативный штаб. К тушению пожара привлекались 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России – 129 человек и 34 единицы техники.Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия

Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

09:00 13.09.2020
3470
© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Краснодаре, сообщается на сайте МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров. В 5.59 было ликвидировано открытое горение.
"Пожар в Краснодаре по улице Российской полностью ликвидирован в 7.43 (мск)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации, функционирует оперативный штаб. К тушению пожара привлекались 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России – 129 человек и 34 единицы техники.
Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайПроисшествия
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