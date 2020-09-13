https://ria.ru/20200913/pozhar-1577157099.html

Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Краснодаре, сообщается на сайте МЧС по региону. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T09:00

2020-09-13T09:00

2020-09-13T09:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров. В 5.59 было ликвидировано открытое горение."Пожар в Краснодаре по улице Российской полностью ликвидирован в 7.43 (мск)", - говорится в сообщении.Добавляется, что ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации, функционирует оперативный штаб. К тушению пожара привлекались 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России – 129 человек и 34 единицы техники.Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия