https://ria.ru/20200913/pozhar-1577155046.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в жилом доме

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T06:18

2020-09-13T06:18

2020-09-13T09:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров."В 5.59 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин пожара.

https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html

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краснодар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия