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В Краснодаре ликвидировали открытое горение в жилом доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T06:18
2020-09-13T09:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров."В 5.59 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин пожара.
https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в жилом доме

06:18 13.09.2020 (обновлено: 09:09 13.09.2020)
5878
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПоследствия пожара в жилом доме в Краснодаре. 13 сентября 2020
Последствия пожара в жилом доме в Краснодаре. 13 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Последствия пожара в жилом доме в Краснодаре. 13 сентября 2020
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Пожар был локализован в 5.30 на 4,4 тысячи квадратных метров.
"В 5.59 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин пожара.
Пожар в доме в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарПроисшествия
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