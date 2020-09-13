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Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась
Площадь пожара на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре увеличилась с 800 квадратных метров до 2,5 тысяч, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T04:55
2020-09-13T05:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости.</strong> Площадь пожара на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре увеличилась с 800 квадратных метров до 2,5 тысяч, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют. По данным ведомства, дом находится на улице Российской."Уточненная информация по пожару в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank">Краснодаре</a>. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Наращивается группировка. Всего от Единой государственной системы привлекается 140 человек и 41 единица техники… Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей. Поданы 15 пожарных стволов на тушение. Создан штаб пожаротушения. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - информирует пресс-служба регионального спасательного главка.Как сообщили в региональном МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек.
https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html
краснодар
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия

Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась

04:55 13.09.2020 (обновлено: 05:10 13.09.2020)
0
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре увеличилась с 800 квадратных метров до 2,5 тысяч, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют. По данным ведомства, дом находится на улице Российской.
"Уточненная информация по пожару в Краснодаре. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Наращивается группировка. Всего от Единой государственной системы привлекается 140 человек и 41 единица техники… Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей. Поданы 15 пожарных стволов на тушение. Создан штаб пожаротушения. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - информирует пресс-служба регионального спасательного главка.
Как сообщили в региональном МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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