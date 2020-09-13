https://ria.ru/20200913/pozhar-1577154610.html

Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась

Площадь пожара на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре увеличилась с 800 квадратных метров до 2,5 тысяч, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:55

2020-09-13T04:55

2020-09-13T05:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_01bc07379df24e9a15264063bd17afd8.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости.</strong> Площадь пожара на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре увеличилась с 800 квадратных метров до 2,5 тысяч, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре на площади 800 "квадратов", жильцов эвакуируют. По данным ведомства, дом находится на улице Российской."Уточненная информация по пожару в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank">Краснодаре</a>. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Наращивается группировка. Всего от Единой государственной системы привлекается 140 человек и 41 единица техники… Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей. Поданы 15 пожарных стволов на тушение. Создан штаб пожаротушения. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - информирует пресс-служба регионального спасательного главка.Как сообщили в региональном МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек.

https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия