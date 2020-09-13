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https://ria.ru/20200913/pokholodanie-1577165221.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Погода на следующей неделе в Москве будет вполне осенней, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:30
2020-09-13T14:58
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Погода на следующей неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет вполне <a href="https://ria.ru/category_pogoda/" target="_blank">осенней</a>, рассказал <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>. Как пояснил синоптик, по температурному фону погода будет выше многолетних значений.В первой половине недели москвичей также ожидают несущественные осадки, а в четверг прогнозируется резкий всплеск тепла."Максимальные значения будут в диапазоне +20...+23 °С. После прохождения теплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14...+15 °С", — заявил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>. После теплой погоды такие перепады покажутся "обрушением холода". В конце недели температура в городе будет около и ниже нормы, москвичей ожидает прохладная погода: температура в дневное время будет колебаться в диапазоне плюс десять — плюс 15 градусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pogoda-1576839057.html
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

13:30 13.09.2020 (обновлено: 14:58 13.09.2020)
22104
© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди на Красной площади в Москве
Молодые люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Погода на следующей неделе в Москве будет вполне осенней, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как пояснил синоптик, по температурному фону погода будет выше многолетних значений.

"В первые три дня следующей недели дневные температуры будут в промежутке +14...+17 °С", — рассказал Вильфанд.

В первой половине недели москвичей также ожидают несущественные осадки, а в четверг прогнозируется резкий всплеск тепла.
"Максимальные значения будут в диапазоне +20...+23 °С. После прохождения теплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14...+15 °С", — заявил научный руководитель Гидрометцентра.
После теплой погоды такие перепады покажутся "обрушением холода". В конце недели температура в городе будет около и ниже нормы, москвичей ожидает прохладная погода: температура в дневное время будет колебаться в диапазоне плюс десять — плюс 15 градусов.
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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