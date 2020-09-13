https://ria.ru/20200913/pokholodanie-1577165221.html

Москвичей предупредили о резком похолодании

Погода на следующей неделе в Москве будет вполне осенней, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:30

2020-09-13T13:30

2020-09-13T14:58

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Погода на следующей неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет вполне <a href="https://ria.ru/category_pogoda/" target="_blank">осенней</a>, рассказал <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>. Как пояснил синоптик, по температурному фону погода будет выше многолетних значений.В первой половине недели москвичей также ожидают несущественные осадки, а в четверг прогнозируется резкий всплеск тепла."Максимальные значения будут в диапазоне +20...+23 °С. После прохождения теплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14...+15 °С", — заявил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>. После теплой погоды такие перепады покажутся "обрушением холода". В конце недели температура в городе будет около и ниже нормы, москвичей ожидает прохладная погода: температура в дневное время будет колебаться в диапазоне плюс десять — плюс 15 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pogoda-1576839057.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество