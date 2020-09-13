https://ria.ru/20200913/parad-istoricheskikh-sudov-1577181555.html

Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде

Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".

2020-09-13T20:35

2020-09-13T20:35

2020-09-13T20:30

видео

общество

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Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур". Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами. 2020-09-13T20:35 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, общество