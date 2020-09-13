https://ria.ru/20200913/parad-istoricheskikh-sudov-1577181555.html
Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".
2020-09-13T20:35
2020-09-13T20:35
2020-09-13T20:30
видео
общество
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Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур". Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами.
2020-09-13T20:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, общество
Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".
2020-09-13T20:35
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PT1M02S
Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".