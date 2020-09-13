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Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".
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общество
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Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур". Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, видео, общество
Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".
2020-09-13T20:35
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Богатыри, ладья и "Змей-Горыныч": парад исторических судов в Калининграде

20:35 13.09.2020
281
Музей мирового океана провел морской фестиваль "Водная ассамблея", где выпустил в субботу на воды реки Преголя свою малую флотилию. Главными экспонатами фестиваля стали ладья "Змей Горыныч" и драккар "Виндур".
Реконструкторы показали импровизированный бой между "богатырями" на ладье и захватчиками на лодке. Зрители также увидели выступления флайбордистов, парадный строй катеров местного подразделения МЧС, пассажирские суда и суда спортивных федераций и школ под парусами.
1300001
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