https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577175299.html

Памфилова призвала действовать решительно в случае замеченных нарушений

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы в регионах в случае замеченных нарушений действовать решительно и без сомнений признавать бюллетени... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:54

2020-09-13T17:54

2020-09-13T17:54

единый день голосования — 2020

элла памфилова

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7d9f903eadd828003358e2439c574eb8.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> призвала избиркомы в регионах в случае замеченных нарушений действовать решительно и без сомнений признавать бюллетени недействительными."Я прошу всех коллег, кто нас слышит, решительно, если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь, отменяйте, признавайте бюллетени недействительными, никаких сомнительных побед нам не надо", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в ходе единого дня голосования, обращаясь к коллегам в регионах.Единый день голосования проходит в России 13 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика