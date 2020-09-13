https://ria.ru/20200913/minsk-1577179785.html

В районе метро "Пушкинская" в Минске задержали около 15 протестующих

Около 15 человек задержаны в районе метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:40

2020-09-13T19:40

2020-09-13T20:16

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Около 15 человек задержаны в районе метро "Пушкинская" в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.Несколько автозаков и микроавтобусов без номеров прибыли в район "Пушкинской", когда там оставались десятки участников несанкционированной акции, отколовшиеся от основной толпы, которая следовала по улице Притыцкого. Колонна остановилась неподалеку от метро, из микроавтобусов выбежали бойцы ОМОН, которые схватили несколько человек.От журналистов потребовали отойти на расстояние не менее 50 метров. Фотокорреспондента, который расположился на перилах, омоновцы толкнули на землю. После того, как протестующих завели в автозаки, колонна двинулась дальше по улице Притыцкого. Несколько машин продолжают стоять на прилегающей улице Дунина-Марцинкевича. Здесь задержанных из автозаков пересаживают в милицейские грузовики и "Газели".

https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания участников митинга в Минске Минск. Задержания на Пушкинской после акции протеста 2020-09-13T19:40 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, минск, в мире