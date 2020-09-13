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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179785.html
В районе метро "Пушкинская" в Минске задержали около 15 протестующих
Около 15 человек задержаны в районе метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:40
2020-09-13T20:16
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Около 15 человек задержаны в районе метро "Пушкинская" в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.Несколько автозаков и микроавтобусов без номеров прибыли в район "Пушкинской", когда там оставались десятки участников несанкционированной акции, отколовшиеся от основной толпы, которая следовала по улице Притыцкого. Колонна остановилась неподалеку от метро, из микроавтобусов выбежали бойцы ОМОН, которые схватили несколько человек.От журналистов потребовали отойти на расстояние не менее 50 метров. Фотокорреспондента, который расположился на перилах, омоновцы толкнули на землю. После того, как протестующих завели в автозаки, колонна двинулась дальше по улице Притыцкого. Несколько машин продолжают стоять на прилегающей улице Дунина-Марцинкевича. Здесь задержанных из автозаков пересаживают в милицейские грузовики и "Газели".
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html
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белоруссия
минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры задержания участников митинга в Минске
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белоруссия, минск, в мире

В районе метро "Пушкинская" в Минске задержали около 15 протестующих

19:40 13.09.2020 (обновлено: 20:16 13.09.2020)
482
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Около 15 человек задержаны в районе метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько автозаков и микроавтобусов без номеров прибыли в район "Пушкинской", когда там оставались десятки участников несанкционированной акции, отколовшиеся от основной толпы, которая следовала по улице Притыцкого. Колонна остановилась неподалеку от метро, из микроавтобусов выбежали бойцы ОМОН, которые схватили несколько человек.
От журналистов потребовали отойти на расстояние не менее 50 метров. Фотокорреспондента, который расположился на перилах, омоновцы толкнули на землю. После того, как протестующих завели в автозаки, колонна двинулась дальше по улице Притыцкого. Несколько машин продолжают стоять на прилегающей улице Дунина-Марцинкевича. Здесь задержанных из автозаков пересаживают в милицейские грузовики и "Газели".
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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