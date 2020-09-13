Колонна протестующих в Минске двинулась к резиденции президента
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Многотысячная колонна протестующих в Минске двинулась по проспекту Пушкина в сторону резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
В районе метро "Пушкинская" толпа, двигавшаяся до того по улице Кальварийская, остановилась на некоторое время, решая, куда идти. По прошествии примерно десяти минут голова колонны двинулась направо по проспекту Пушкина, перекрыв движение транспорта. Нескольким пассажирским автобусам удалось проехать, но теперь движение полностью парализовано.
Проспект Пушкина пересекается с улицей Тимирязева и переходит в Орловскую улицу, которая прилегает к резиденции президента. До площади Государственного флага, находящейся в непосредственной близости от дворца Независимости, протестующим осталось идти около двух километров.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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