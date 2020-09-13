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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577171994.html
Колонна протестующих в Минске двинулась к резиденции президента
Многотысячная колонна протестующих в Минске двинулась по проспекту Пушкина в сторону резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:30
2020-09-13T16:30
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Многотысячная колонна протестующих в Минске двинулась по проспекту Пушкина в сторону резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.В районе метро "Пушкинская" толпа, двигавшаяся до того по улице Кальварийская, остановилась на некоторое время, решая, куда идти. По прошествии примерно десяти минут голова колонны двинулась направо по проспекту Пушкина, перекрыв движение транспорта. Нескольким пассажирским автобусам удалось проехать, но теперь движение полностью парализовано.Проспект Пушкина пересекается с улицей Тимирязева и переходит в Орловскую улицу, которая прилегает к резиденции президента. До площади Государственного флага, находящейся в непосредственной близости от дворца Независимости, протестующим осталось идти около двух километров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/minsk-1577171372.html
https://ria.ru/20200913/zaderzhanie-1577169923.html
Вам мало развала своей страны, хотите разрушить еще одну. Смотрю, свободой, аж захлебываетесь
76
Ура белорусам! Да здравствует свобода!
74
15
белоруссия
РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Колонна протестующих в Минске двинулась к резиденции президента

16:30 13.09.2020
4814
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Многотысячная колонна протестующих в Минске двинулась по проспекту Пушкина в сторону резиденции президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
В районе метро "Пушкинская" толпа, двигавшаяся до того по улице Кальварийская, остановилась на некоторое время, решая, куда идти. По прошествии примерно десяти минут голова колонны двинулась направо по проспекту Пушкина, перекрыв движение транспорта. Нескольким пассажирским автобусам удалось проехать, но теперь движение полностью парализовано.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 16:06Протесты в Белоруссии
Митингующие в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды
Проспект Пушкина пересекается с улицей Тимирязева и переходит в Орловскую улицу, которая прилегает к резиденции президента. До площади Государственного флага, находящейся в непосредственной близости от дворца Независимости, протестующим осталось идти около двух километров.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 15:34Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции в Минске
33130979
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вам мало развала своей страны, хотите разрушить еще одну. Смотрю, свободой, аж захлебываетесь
13 сентября, 16:35
Алексей СмирновАлексей Смирнов
58000216
Ура белорусам! Да здравствует свобода!
13 сентября, 16:32
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
19100351
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