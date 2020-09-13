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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/minsk-1577168744.html
МВД Белоруссии перебросило часть сил в Минске к району Дрозды
МВД Белоруссии перебросило часть сил к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей, куда предположительно могут прийти оппозиционеры, передает... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:10
2020-09-13T15:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> МВД Белоруссии перебросило часть сил к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей, куда предположительно могут прийти оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на интернет-ресурсах оппозиционеров появились призывы поменять точку сбора и вместо традиционных подступов к дворцу Независимости прийти на Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня.Сейчас автомобильное движение по проспекту продолжается, однако на перекрестках стоят экипажи ГАИ. У поворота на Дрозды стоят автозаки и микроавтобусы без номеров, однако сам проезд также не перекрыт – большинство демонстрантов пока находятся далеко от этого места. Также неподалеку от поворота стоят машины Красного креста и скорой помощи, собираются группы любопытствующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200913/minsk-1577168316.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии перебросило часть сил в Минске к району Дрозды

15:10 13.09.2020
3029
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. МВД Белоруссии перебросило часть сил к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей, куда предположительно могут прийти оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на интернет-ресурсах оппозиционеров появились призывы поменять точку сбора и вместо традиционных подступов к дворцу Независимости прийти на Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня.
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Сейчас автомобильное движение по проспекту продолжается, однако на перекрестках стоят экипажи ГАИ. У поворота на Дрозды стоят автозаки и микроавтобусы без номеров, однако сам проезд также не перекрыт – большинство демонстрантов пока находятся далеко от этого места. Также неподалеку от поворота стоят машины Красного креста и скорой помощи, собираются группы любопытствующих.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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