МВД Белоруссии перебросило часть сил в Минске к району Дрозды
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. МВД Белоруссии перебросило часть сил к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей, куда предположительно могут прийти оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на интернет-ресурсах оппозиционеров появились призывы поменять точку сбора и вместо традиционных подступов к дворцу Независимости прийти на Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня.
Сейчас автомобильное движение по проспекту продолжается, однако на перекрестках стоят экипажи ГАИ. У поворота на Дрозды стоят автозаки и микроавтобусы без номеров, однако сам проезд также не перекрыт – большинство демонстрантов пока находятся далеко от этого места. Также неподалеку от поворота стоят машины Красного креста и скорой помощи, собираются группы любопытствующих.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.