https://ria.ru/20200913/kuban-1577154751.html

ГУ МЧС Кубани привели в режим чрезвычайной ситуации

Краевой главк МЧС приведен в режим ЧС из-за пожара в жилом доме в Краснодаре, с огнем борются 175 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T05:23

2020-09-13T05:23

2020-09-13T09:07

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

краснодар

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> приведен в режим ЧС из-за пожара в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, с огнем борются 175 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре, площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей."Главное управление МЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> приведено в режим чрезвычайная ситуация ... На месте пожара развернут штаб, организована работа шести боевых участков", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечены 175 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России – 96 человек и 27 единиц техники.

https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html

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москва

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, краснодарский край, происшествия