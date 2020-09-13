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ГУ МЧС Кубани привели в режим чрезвычайной ситуации
Краевой главк МЧС приведен в режим ЧС из-за пожара в жилом доме в Краснодаре, с огнем борются 175 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T05:23
2020-09-13T09:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
краснодар
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> приведен в режим ЧС из-за пожара в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, с огнем борются 175 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре, площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей."Главное управление МЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> приведено в режим чрезвычайная ситуация ... На месте пожара развернут штаб, организована работа шести боевых участков", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечены 175 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России – 96 человек и 27 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, краснодарский край, происшествия

ГУ МЧС Кубани привели в режим чрезвычайной ситуации

05:23 13.09.2020 (обновлено: 09:07 13.09.2020)
2836
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020
Ликвидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация пожара в Краснодаре. 13 сентября 2020
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Краевой главк МЧС приведен в режим ЧС из-за пожара в жилом доме в Краснодаре, с огнем борются 175 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что мансардный этаж жилого дома горит в Краснодаре, площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания эвакуированы около 300 человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы, подготовлены автобусы для перемещения туда эвакуированных людей.
"Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайная ситуация ... На месте пожара развернут штаб, организована работа шести боевых участков", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к тушению пожара привлечены 175 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России – 96 человек и 27 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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