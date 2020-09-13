https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577180206.html

Мособлизбирком изучает инцидент на участке в подмосковном Фрязино

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал провокацией инцидент в подмосковном Фрязино, где человек попытался воспользоваться правом стать членом... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:54

2020-09-13T19:54

2020-09-13T22:36

единый день голосования — 2020

татьяна москалькова

московская область (подмосковье)

фрязино

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_30d0b532bdcffe63d6724a999363e813.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.</strong> Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал провокацией инцидент в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Frjazino/" target="_blank" data-auto="true">Фрязино</a>, где человек попытался воспользоваться правом стать членом комиссии с правом совещательного голоса по заграничному паспорту. В конфликте на участке разбирается и уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>.Ранее в социальных сетях появилось видео пользователя, утверждающего, что на него якобы напал председатель территориальной комиссии во Фрязино."Мы посмотрели полностью это видео. ... Я уверяю, что избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> будет защищать позицию территориальной избирательной комиссии (ТИК), потому что человек попытался воспользоваться правом стать членом комиссии с правом совещательного голоса по заграничному паспорту. ... Человек явно хотел, и у него это получилось, спровоцировать комиссию на действия", - сказал Березкин, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать появившееся в сетях видео.Он отметил, что комиссия предложила гражданину принести российский паспорт либо справку, подтверждающую, что его документ, удостоверяющий личность, утерян и находится на переоформлении."Что сделал он? Он схватил документы, и помимо этого, возможно, ещё какие-то документы и попытался скрыться. Председатель – и это его прямая обязанность – выполнил своё функцию сохранности избирательной документации, изъяв документы и не причинив физического вреда человеку", - сказал Березкин.Он отметил, что Мособлизбирком в настоящее время сотрудничает с областной прокуратурой и выясняет подробности произошедшего. "Мы рассматриваем два заявления – от председателя ЦИК и от лица, будто бы пострадавшего в результате каких либо действий", - сказал Березкин.Случай во Фрязино изучает и уполномоченный по правам человека в РФ."Мы сегодня вместе с прокуратурой Московской области проверяем ситуацию, связанную с инцидентом во Фрязино, когда председатель ТИК разорвал (документ - ред.) ... Член ТИК с правом совещательного голоса, по данным председателя, неправильно заполнил документы и в строке паспортные данные указал паспортные данные заграничного паспорта, а не общегражданского. На этой почве возник конфликт, на котором, как пока известно, председатель ТИК отреагировал так эмоционально, что вышел за рамки этикета и морально-нравственных норм взаимоотношений. Но эта ситуация пока проверяется, кто же здесь все-таки был не прав и насколько действия сторон имеют состав или административного, или дисциплинарного правонарушения",- сказала Москалькова на пресс-конференции ЦИК в воскресенье.

https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577178455.html

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577173970.html

1

московская область (подмосковье)

фрязино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, московская область (подмосковье), фрязино, общество