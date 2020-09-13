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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166649.html
В одной из УИК Москвы аннулировали бюллетени в переносной урне
Бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе Москвы аннулированы, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:12
2020-09-13T14:12
единый день голосования — 2020
алексей венедиктов (журналист)
москва
бабушкинский район
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в <a href="http://ria.ru/location_Babushkinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бабушкинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> аннулированы, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."УИК 537 аннулированы бюллетени в урне номер 1 по надомному голосованию. Вышли без реестра избирателей", - написал Венедиктов в своем <a href="https://t.me/s/aavst55" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно на участке традиционным способом.
https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html
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москва
бабушкинский район
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алексей венедиктов (журналист), москва, бабушкинский район, политика

В одной из УИК Москвы аннулировали бюллетени в переносной урне

14:12 13.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИзбиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе Москвы аннулированы, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
"УИК 537 аннулированы бюллетени в урне номер 1 по надомному голосованию. Вышли без реестра избирателей", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно на участке традиционным способом.
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Единый день голосования — 2020Алексей Венедиктов (журналист)МоскваБабушкинский районПолитика
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