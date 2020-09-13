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https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577162238.html
Москалькова оценила идею передвижного избирательного участка в Казани
Оборудованные под передвижной избирательный участок автобусы способствуют повышению градуса демократии и гарантий прав человека, считает уполномоченный по... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:55
2020-09-13T11:55
госсовет татарстана
татьяна москалькова
госдума рф
подольск
казань
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Оборудованные под передвижной избирательный участок автобусы способствуют повышению градуса демократии и гарантий прав человека, считает уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>, отметив, что это интересный и новый опыт."Я была в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> на избирательных участках, и очень интересный новый опыт в Казани связан с тем, что они оборудовали автобус как избирательный участок, где размещаются и наблюдатели, и видеонаблюдение, что очень важно, и урны. И если микрорайон просит этот передвижной избирательный участок приехать на место, они готовы туда выехать с этим автобусом. Вот такие новые формы появляются для повышения градуса демократии и гарантий прав человека",- сказала Москалькова журналистам в ходе посещения избирательного участка 2338 в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. Часть избирательных участков в первый день работали на придомовых территориях в специально оборудованных шатрах и автобусах.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577161771.html
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подольск
казань
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госсовет татарстана, татьяна москалькова, госдума рф, подольск, казань, общество

Москалькова оценила идею передвижного избирательного участка в Казани

11:55 13.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Оборудованные под передвижной избирательный участок автобусы способствуют повышению градуса демократии и гарантий прав человека, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что это интересный и новый опыт.
"Я была в Казани на избирательных участках, и очень интересный новый опыт в Казани связан с тем, что они оборудовали автобус как избирательный участок, где размещаются и наблюдатели, и видеонаблюдение, что очень важно, и урны. И если микрорайон просит этот передвижной избирательный участок приехать на место, они готовы туда выехать с этим автобусом. Вот такие новые формы появляются для повышения градуса демократии и гарантий прав человека",- сказала Москалькова журналистам в ходе посещения избирательного участка 2338 в Подольске.
С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана. Часть избирательных участков в первый день работали на придомовых территориях в специально оборудованных шатрах и автобусах.
Интернет-голосование - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 11:50Единый день голосования — 2020
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Госсовет ТатарстанаТатьяна МоскальковаГосдума РФПодольскКазаньОбщество
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