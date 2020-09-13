https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577162238.html

Москалькова оценила идею передвижного избирательного участка в Казани

Оборудованные под передвижной избирательный участок автобусы способствуют повышению градуса демократии и гарантий прав человека, считает уполномоченный по... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:55

2020-09-13T11:55

2020-09-13T11:55

госсовет татарстана

татьяна москалькова

госдума рф

подольск

казань

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Оборудованные под передвижной избирательный участок автобусы способствуют повышению градуса демократии и гарантий прав человека, считает уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>, отметив, что это интересный и новый опыт."Я была в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> на избирательных участках, и очень интересный новый опыт в Казани связан с тем, что они оборудовали автобус как избирательный участок, где размещаются и наблюдатели, и видеонаблюдение, что очень важно, и урны. И если микрорайон просит этот передвижной избирательный участок приехать на место, они готовы туда выехать с этим автобусом. Вот такие новые формы появляются для повышения градуса демократии и гарантий прав человека",- сказала Москалькова журналистам в ходе посещения избирательного участка 2338 в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. Часть избирательных участков в первый день работали на придомовых территориях в специально оборудованных шатрах и автобусах.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577161771.html

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подольск

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, татьяна москалькова, госдума рф, подольск, казань, общество