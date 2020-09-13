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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577162054.html
В Верхневолжье голосование идет с соблюдением всех санитарных норм
Все избирательные участки в Тверской области, где в единый день голосования проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания по Ржевскому одномандатному... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:48
2020-09-13T16:34
тверская область
игорь руденя
тверская область
политика
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<strong>ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. </strong>Все избирательные участки в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, где в единый день голосования проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания по Ржевскому одномандатному избирательному округу номер 11, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщает пресс-служба областного правительства."В обязательном порядке организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции", - говорится в сообщении.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> на совещании накануне единого дня голосования отметил, что проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – общая ответственность избирательных комиссий, правительства Тверской области, глав территорий и правоохранительных органов. В Верхневолжье открыты 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. В голосовании предполагается участие более 194 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577161210.html
тверская область
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игорь руденя, тверская область, политика

В Верхневолжье голосование идет с соблюдением всех санитарных норм

11:48 13.09.2020 (обновлено: 16:34 13.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина во время дополнительных выборов
Мужчина во время дополнительных выборов - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время дополнительных выборов
ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. Все избирательные участки в Тверской области, где в единый день голосования проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания по Ржевскому одномандатному избирательному округу номер 11, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В обязательном порядке организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Губернатор области Игорь Руденя на совещании накануне единого дня голосования отметил, что проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – общая ответственность избирательных комиссий, правительства Тверской области, глав территорий и правоохранительных органов.
В Верхневолжье открыты 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. В голосовании предполагается участие более 194 тысяч избирателей.
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске перед выездом на надомное голосование на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьПолитика
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