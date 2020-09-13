https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577161771.html

В ЦИК рассказали о популярности цифровых участков для голосования

Востребованность цифровых участков для голосования в этом году значительно выше, чем в прошлом, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:50

2020-09-13T11:50

2020-09-13T11:50

единый день голосования — 2020

николай булаев

госдума рф

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Востребованность цифровых участков для голосования в этом году значительно выше, чем в прошлом, заявил заместитель председателя ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>."Надо сказать, что в этом году их востребованность значительно выше, чем в прошлом... Мы понимаем, что идёт конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием, какая из них победит - покажет время", - сказал Булаев в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Ранее сообщалось, что на 30 цифровых избирательных участках в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> можно будет проголосовать на дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов.

https://ria.ru/20200617/1573057435.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай булаев, госдума рф, москва, политика