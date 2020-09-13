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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577161771.html
В ЦИК рассказали о популярности цифровых участков для голосования
Востребованность цифровых участков для голосования в этом году значительно выше, чем в прошлом, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T11:50
2020-09-13T11:50
единый день голосования — 2020
николай булаев
госдума рф
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Востребованность цифровых участков для голосования в этом году значительно выше, чем в прошлом, заявил заместитель председателя ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>."Надо сказать, что в этом году их востребованность значительно выше, чем в прошлом... Мы понимаем, что идёт конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием, какая из них победит - покажет время", - сказал Булаев в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Ранее сообщалось, что на 30 цифровых избирательных участках в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> можно будет проголосовать на дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов.
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николай булаев, госдума рф, москва, политика

В ЦИК рассказали о популярности цифровых участков для голосования

11:50 13.09.2020
223
© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИнтернет-голосование
Интернет-голосование - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Интернет-голосование. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Востребованность цифровых участков для голосования в этом году значительно выше, чем в прошлом, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Надо сказать, что в этом году их востребованность значительно выше, чем в прошлом... Мы понимаем, что идёт конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием, какая из них победит - покажет время", - сказал Булаев в эфире канала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что на 30 цифровых избирательных участках в Москве можно будет проголосовать на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
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Роскачество рассказало о правилах цифровой безопасности при голосовании
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Единый день голосования — 2020Николай БулаевГосдума РФМоскваПолитика
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