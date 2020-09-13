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В США дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в озере 200 лет назад

Жители штата Вермонт нашли обломки корабля, затонувшего в озере Шамплейн 200 лет назад, сообщает UPI. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:03

2020-09-13T04:03

2020-09-13T04:03

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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. </strong>Жители штата Вермонт нашли обломки корабля, затонувшего в озере Шамплейн 200 лет назад, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/10/Watch-Vermont-divers-discover-paddle-wheels-from-201-year-old-shipwreck/8081599748899/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Водолаз-исследователь Гэри Лефевр вместе с женой Эллен изучали дно водоема. На глубине они обнаружили обломки корабля и отвезли их в Морской музей озера Шамплейн. Археолог Крис Сабик определил, что это лопасти парохода "Феникс", затонувшего 4 сентября 1819 года.В музее рассказали, что во время одного из рейсов судно загорелось. 46 пассажиров и члены экипажа покинули корабль. Шесть человек погибли, пытаясь доплыть до берега."Я знаю историю "Феникса", — сказал Гэри Лефевр. – Но я и понятия не имел, что от этой штуки что-то осталось".Гребные колеса были расположены примерно в миле от останков корпуса судна, которое находится на глубине от 18 до 30 метров. Его часто посещают аквалангисты."Дно озера Шамплейн — это как музей, и мне нравится находить там вещи, о существовании которых я и не подозревал", — добавил Гэри.

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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