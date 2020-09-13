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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577179396.html
В Витебской области задержали 18 участников протестов
Три служебных автомобиля повреждены при столкновении протестующих с правоохранителями в Витебской области Белоруссии, задержаны 14 участников... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:29
2020-09-13T20:07
александр лукашенко
витебск
минск
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
витебская область
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Три служебных автомобиля повреждены при столкновении протестующих с правоохранителями в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Витебской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, задержаны 14 участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.Изначально МВД сообщало о 18 задержанных."Витебской области задержано 14 участников протестных акций… В Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В нем также сообщается, что в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a> в милицию доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор. "Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - добавили в пресс-службе.В воскресенье в различных городах Белоруссии проходят несанкционированные акции противников действующего президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, они сопровождаются многочисленными задержаниями. Так, по данным МВД, по всей стране задержаны несколько сотен человек, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> – более 400.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200913/oruzhie-1577180249.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html
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александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, мвд белоруссии, витебская область, в мире

В Витебской области задержали 18 участников протестов

19:29 13.09.2020 (обновлено: 20:07 13.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Три служебных автомобиля повреждены при столкновении протестующих с правоохранителями в Витебской области Белоруссии, задержаны 14 участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
Изначально МВД сообщало о 18 задержанных.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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"Витебской области задержано 14 участников протестных акций… В Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В нем также сообщается, что в Витебске в милицию доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор. "Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - добавили в пресс-службе.
В воскресенье в различных городах Белоруссии проходят несанкционированные акции противников действующего президента республики Александра Лукашенко, они сопровождаются многочисленными задержаниями. Так, по данным МВД, по всей стране задержаны несколько сотен человек, в том числе в Минске – более 400.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВитебскМинскБелоруссияМВД БелоруссииВитебская областьВ мире
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