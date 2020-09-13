В Витебской области задержали 18 участников протестов
19:29 13.09.2020 (обновлено: 20:07 13.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Три служебных автомобиля повреждены при столкновении протестующих с правоохранителями в Витебской области Белоруссии, задержаны 14 участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
Изначально МВД сообщало о 18 задержанных.
"Витебской области задержано 14 участников протестных акций… В Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В нем также сообщается, что в Витебске в милицию доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор. "Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - добавили в пресс-службе.
В воскресенье в различных городах Белоруссии проходят несанкционированные акции противников действующего президента республики Александра Лукашенко, они сопровождаются многочисленными задержаниями. Так, по данным МВД, по всей стране задержаны несколько сотен человек, в том числе в Минске – более 400.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.