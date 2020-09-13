https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577179396.html

В Витебской области задержали 18 участников протестов

Три служебных автомобиля повреждены при столкновении протестующих с правоохранителями в Витебской области Белоруссии, задержаны 14 участников... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:29

2020-09-13T19:29

2020-09-13T20:07

александр лукашенко

витебск

минск

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

витебская область

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Три служебных автомобиля повреждены при столкновении протестующих с правоохранителями в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Витебской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, задержаны 14 участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.Изначально МВД сообщало о 18 задержанных."Витебской области задержано 14 участников протестных акций… В Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В нем также сообщается, что в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a> в милицию доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор. "Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - добавили в пресс-службе.В воскресенье в различных городах Белоруссии проходят несанкционированные акции противников действующего президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, они сопровождаются многочисленными задержаниями. Так, по данным МВД, по всей стране задержаны несколько сотен человек, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> – более 400.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200913/oruzhie-1577180249.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577179890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, мвд белоруссии, витебская область, в мире