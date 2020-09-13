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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200913/abbreviatura-1577100670.html
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
2020-09-13T12:00
2020-09-13T12:01
как это по-русски
подкаст
армия
история
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Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
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аудио, подкаст, армия, история

Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I

12:00 13.09.2020 (обновлено: 12:01 13.09.2020)
3157
Как это по-русски
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I
Вчера, 12:00
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пожалуйста, пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
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________
Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Голоса эпизода Наталия Шашина, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастАрмияистория
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