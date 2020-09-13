https://ria.ru/20200913/abbreviatura-1577100670.html

Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I

Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?

2020-09-13T12:00

2020-09-13T12:00

2020-09-13T12:01

как это по-русски

подкаст

армия

история

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Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать. Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, армия, история