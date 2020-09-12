https://ria.ru/20200912/zakharova-1577143099.html

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

Москва призывает американскую компанию Apple не предпринимать действий, которые фактически могут превратить ее в пособника преступлений Киева против свободы... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T17:22

2020-09-12T17:22

2020-09-12T19:19

россия

миа "россия сегодня"

служба безопасности украины

вгтрк

apple

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает американскую компанию <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> не предпринимать действий, которые фактически могут превратить ее в пособника преступлений <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> против свободы слова, заявила официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Так она прокомментировала требование Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> удалить из украинского сегмента магазина AppStore приложения российских СМИ.Действия <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> она назвала очередным проявлением репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ.При этом дипломат подчеркнула, что киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке.Накануне стало известно, что СБУ потребовала от компании Apple удалить из украинского сегмента AppStore мобильные приложения всех брендов "России сегодня", а также <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> — "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру".Кроме того, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми, а действия Киева расценивали как наступление на свободу СМИ.

https://ria.ru/20200911/kiselev-1577117467.html

Олег Ковалёв Российский МИД -за свободу слова ! Но только для Украины ( 106

Калинка Малинкова А по большому счёту, не из за чего шуметь. Владельцы продукции Apple в основном люди состоятельные, образованные и вменяемые, а значит, поделия российских СМИ, в принципе, не потребляют. 51

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", служба безопасности украины, вгтрк, apple, политика