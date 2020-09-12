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https://ria.ru/20200912/zakharova-1577143099.html
Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине
Москва призывает американскую компанию Apple не предпринимать действий, которые фактически могут превратить ее в пособника преступлений Киева против свободы... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:22
2020-09-12T19:19
россия
миа "россия сегодня"
служба безопасности украины
вгтрк
apple
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает американскую компанию <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> не предпринимать действий, которые фактически могут превратить ее в пособника преступлений <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> против свободы слова, заявила официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Так она прокомментировала требование Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> удалить из украинского сегмента магазина AppStore приложения российских СМИ.Действия <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> она назвала очередным проявлением репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ.При этом дипломат подчеркнула, что киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке.Накануне стало известно, что СБУ потребовала от компании Apple удалить из украинского сегмента AppStore мобильные приложения всех брендов "России сегодня", а также <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> — "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру".Кроме того, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми, а действия Киева расценивали как наступление на свободу СМИ.
https://ria.ru/20200911/kiselev-1577117467.html
Российский МИД -за свободу слова ! Но только для Украины (
106
А по большому счёту, не из за чего шуметь. Владельцы продукции Apple в основном люди состоятельные, образованные и вменяемые, а значит, поделия российских СМИ, в принципе, не потребляют.
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россия
РИА Новости
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россия, миа "россия сегодня", служба безопасности украины, вгтрк, apple, политика

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

17:22 12.09.2020 (обновлено: 19:19 12.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва призывает американскую компанию Apple не предпринимать действий, которые фактически могут превратить ее в пособника преступлений Киева против свободы слова, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала требование Службы безопасности Украины удалить из украинского сегмента магазина AppStore приложения российских СМИ.
Действия СБУ она назвала очередным проявлением репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ.

"Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений", — говорится в комментарии Захаровой.

При этом дипломат подчеркнула, что киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке.
Накануне стало известно, что СБУ потребовала от компании Apple удалить из украинского сегмента AppStore мобильные приложения всех брендов "России сегодня", а также НТВ и ВГТРК — "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру".
Кроме того, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми, а действия Киева расценивали как наступление на свободу СМИ.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 20:33
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
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Обсудить 36
РоссияМИА "Россия сегодня"Служба безопасности УкраиныВГТРКAppleПолитика
Популярные комментарии
Российский МИД -за свободу слова ! Но только для Украины (
12 сентября, 17:46
Олег КовалёвОлег Ковалёв
29504365
А по большому счёту, не из за чего шуметь. Владельцы продукции Apple в основном люди состоятельные, образованные и вменяемые, а значит, поделия российских СМИ, в принципе, не потребляют.
12 сентября, 17:52
КМКалинка Малинкова
14301429
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