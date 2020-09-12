Милиция подтвердила задержание участников незаконной акции в Минске
15:39 12.09.2020 (обновлено: 16:04 12.09.2020)
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста задержаны в субботу в Минске, их количество уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Ранее в субботу несколько сотен женщин собрались в центре Минска на площади Свободы на "женский марш" протеста. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места события, некоторое время спустя ОМОН начал проводить задержания протестующих.
"Подтверждаем информацию о задержании участников несанкционированного массового мероприятия сегодня в Минске, их число будет известно позже. Милиция неоднократно предупреждала собравшихся о том, что данное мероприятие незаконно", - сказала собеседница агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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