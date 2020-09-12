https://ria.ru/20200912/zaderzhaniya-1577138139.html

Милиция подтвердила задержание участников незаконной акции в Минске

Участники несанкционированной акции протеста задержаны в субботу в Минске, их количество уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:39

2020-09-12T15:39

2020-09-12T16:04

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции протеста задержаны в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, их количество уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Ранее в субботу несколько сотен женщин собрались в центре Минска на площади Свободы на "женский марш" протеста. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места события, некоторое время спустя ОМОН начал проводить задержания протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/lukashenko-1577024359.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержания на акции оппозиции в Минске Колонна автозаков прибыла на площадь Свободы в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции 2020-09-12T15:39 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире