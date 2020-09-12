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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/zaderzhaniya-1577138139.html
Милиция подтвердила задержание участников незаконной акции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста задержаны в субботу в Минске, их количество уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:39
2020-09-12T16:04
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции протеста задержаны в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, их количество уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Ранее в субботу несколько сотен женщин собрались в центре Минска на площади Свободы на "женский марш" протеста. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места события, некоторое время спустя ОМОН начал проводить задержания протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/lukashenko-1577024359.html
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белоруссия
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Задержания на акции оппозиции в Минске
Колонна автозаков прибыла на площадь Свободы в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире

Милиция подтвердила задержание участников незаконной акции в Минске

15:39 12.09.2020 (обновлено: 16:04 12.09.2020)
977
МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста задержаны в субботу в Минске, их количество уточняется, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Ранее в субботу несколько сотен женщин собрались в центре Минска на площади Свободы на "женский марш" протеста. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места события, некоторое время спустя ОМОН начал проводить задержания протестующих.
Протестная акция женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 13:32Протесты в Белоруссии
ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране
"Подтверждаем информацию о задержании участников несанкционированного массового мероприятия сегодня в Минске, их число будет известно позже. Милиция неоднократно предупреждала собравшихся о том, что данное мероприятие незаконно", - сказала собеседница агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 11:36
Острых мер мало. Лукашенко поручил прокурорам среагировать на протесты
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