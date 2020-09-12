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Ярославская область
https://ria.ru/20200912/yaroslavl-1577140168.html
Губернатор поздравил жителей Ярославля с 1010-летием города
Ярославль подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:11
2020-09-12T16:11
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
ярославль
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославль</a> подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>, поздравляя жителей Ярославля с 1010-летием города.В субботу в Ярославле проходят торжества в честь 1010-летия города. Центральным местом празднования стала Стрелка - место слияния рек Волги и Которосли.По словам Дмитрия Миронова, жители Ярославля сумели сохранить уникальную архитектуру города, бережно относятся к своей истории и к той красоте, которую создавали предки."Одновременно город становится современным: строятся школы, открываются детские сады, начинают работу новые больницы. Мы знаем, насколько важно, чтобы город отвечал потребностям жителей, был удобным и комфортным. Работы предстоит еще много, вместе мы сделаем его уютнее и краше", - отметил губернатор."Во все века наш город был удивительным и самобытным домом для думающих, неравнодушных людей. Вы - главное в нашем городе", - подчеркнул он.
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дмитрий миронов, ярославская область, ярославль, общество

Губернатор поздравил жителей Ярославля с 1010-летием города

16:11 12.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Ярославль подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов, поздравляя жителей Ярославля с 1010-летием города.
В субботу в Ярославле проходят торжества в честь 1010-летия города. Центральным местом празднования стала Стрелка - место слияния рек Волги и Которосли.

"Дорогие ярославцы, нашему городу исполнилось 1010 лет. Это огромный срок даже для страны, невообразимый для одного человека. За эти годы Ярославль подарил стране и миру десятки и сотни замечательных имен. В тяжелое время наш город оказывался надежной опорой для страны", - написал глава региона на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Дмитрия Миронова, жители Ярославля сумели сохранить уникальную архитектуру города, бережно относятся к своей истории и к той красоте, которую создавали предки.
"Одновременно город становится современным: строятся школы, открываются детские сады, начинают работу новые больницы. Мы знаем, насколько важно, чтобы город отвечал потребностям жителей, был удобным и комфортным. Работы предстоит еще много, вместе мы сделаем его уютнее и краше", - отметил губернатор.
"Во все века наш город был удивительным и самобытным домом для думающих, неравнодушных людей. Вы - главное в нашем городе", - подчеркнул он.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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