https://ria.ru/20200912/yaroslavl-1577140168.html
Губернатор поздравил жителей Ярославля с 1010-летием города
Ярославль подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:11
2020-09-12T16:11
2020-09-12T16:11
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
ярославль
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославль</a> подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>, поздравляя жителей Ярославля с 1010-летием города.В субботу в Ярославле проходят торжества в честь 1010-летия города. Центральным местом празднования стала Стрелка - место слияния рек Волги и Которосли.По словам Дмитрия Миронова, жители Ярославля сумели сохранить уникальную архитектуру города, бережно относятся к своей истории и к той красоте, которую создавали предки."Одновременно город становится современным: строятся школы, открываются детские сады, начинают работу новые больницы. Мы знаем, насколько важно, чтобы город отвечал потребностям жителей, был удобным и комфортным. Работы предстоит еще много, вместе мы сделаем его уютнее и краше", - отметил губернатор."Во все века наш город был удивительным и самобытным домом для думающих, неравнодушных людей. Вы - главное в нашем городе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200901/rybinsk-1576593996.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миронов, ярославская область, ярославль, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Ярославль
подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов
, поздравляя жителей Ярославля с 1010-летием города.
В субботу в Ярославле проходят торжества в честь 1010-летия города. Центральным местом празднования стала Стрелка - место слияния рек Волги и Которосли.
"Дорогие ярославцы, нашему городу исполнилось 1010 лет. Это огромный срок даже для страны, невообразимый для одного человека. За эти годы Ярославль подарил стране и миру десятки и сотни замечательных имен. В тяжелое время наш город оказывался надежной опорой для страны", - написал глава региона на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Дмитрия Миронова, жители Ярославля сумели сохранить уникальную архитектуру города, бережно относятся к своей истории и к той красоте, которую создавали предки.
"Одновременно город становится современным: строятся школы, открываются детские сады, начинают работу новые больницы. Мы знаем, насколько важно, чтобы город отвечал потребностям жителей, был удобным и комфортным. Работы предстоит еще много, вместе мы сделаем его уютнее и краше", - отметил губернатор.
"Во все века наш город был удивительным и самобытным домом для думающих, неравнодушных людей. Вы - главное в нашем городе", - подчеркнул он.