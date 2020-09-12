https://ria.ru/20200912/yaroslavl-1577140168.html

Губернатор поздравил жителей Ярославля с 1010-летием города

Ярославль подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:11

2020-09-12T16:11

2020-09-12T16:11

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

ярославль

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославль</a> подарил России и всему миру множество замечательных имен, а в тяжелые времена всегда оказывался надежной опорой для своей страны, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>, поздравляя жителей Ярославля с 1010-летием города.В субботу в Ярославле проходят торжества в честь 1010-летия города. Центральным местом празднования стала Стрелка - место слияния рек Волги и Которосли.По словам Дмитрия Миронова, жители Ярославля сумели сохранить уникальную архитектуру города, бережно относятся к своей истории и к той красоте, которую создавали предки."Одновременно город становится современным: строятся школы, открываются детские сады, начинают работу новые больницы. Мы знаем, насколько важно, чтобы город отвечал потребностям жителей, был удобным и комфортным. Работы предстоит еще много, вместе мы сделаем его уютнее и краше", - отметил губернатор."Во все века наш город был удивительным и самобытным домом для думающих, неравнодушных людей. Вы - главное в нашем городе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200901/rybinsk-1576593996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, ярославль, общество