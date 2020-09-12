https://ria.ru/20200912/vyplaty-1577132697.html
Соцработники получат дополнительные выплаты за борьбу с COVID-19
Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:12
2020-09-12T13:12
2020-09-12T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_0:190:2926:1836_1400x0_80_0_0_217e2486f5087505f217919322a37d8c.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> правительства.Отмечается, что проект распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим соцуслуги гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения коронавирусом.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_11:0:2742:2048_1400x0_80_0_0_49cd1dfdf74909761d5fd514dc9b28c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, правительство рф, общество