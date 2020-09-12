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Распространение нового коронавируса
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Соцработники получат дополнительные выплаты за борьбу с COVID-19
Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:12
2020-09-12T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> правительства.Отмечается, что проект распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим соцуслуги гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, правительство рф, общество

Соцработники получат дополнительные выплаты за борьбу с COVID-19

13:12 12.09.2020
300
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, сообщается на сайте правительства.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим соцуслуги гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПравительство РФОбщество
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