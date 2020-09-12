https://ria.ru/20200912/vyplaty-1577132697.html

Соцработники получат дополнительные выплаты за борьбу с COVID-19

Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:12

2020-09-12T13:12

2020-09-12T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_0:190:2926:1836_1400x0_80_0_0_217e2486f5087505f217919322a37d8c.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> правительства.Отмечается, что проект распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим соцуслуги гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения коронавирусом.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, правительство рф, общество