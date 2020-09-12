https://ria.ru/20200912/vozobnovlenie-1577149081.html

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом возобновила клинические испытания вакцины от коронавирусной... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:25

2020-09-12T20:25

2020-09-12T20:25

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

воз

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Британско-шведская фармацевтическая компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a> возобновила клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.Ранее тестирование приостановили по всему миру из-за заболевания одного из добровольцев."Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора - Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) - о том, что продолжение испытаний безопасно", — указывается в сообщении компании.Более подробная медицинская информация не разглашается.При этом в сообщении указывается, что всем участникам испытаний препарата предоставят всю необходимую информацию. Данные также опубликуют в международных клинических регистрах. В компании заявили, что продолжат сотрудничать с органами здравоохранения по всему миру.Решение о возможности возобновления испытаний вакцины принимала рассматривавшая инцидент Британская группа.Ранее в Оксфордском университете назвали приостановку испытаний вакцины "рутинной процедурой".Там отметили, что подобные меры применяются сразу, когда при каком-либо исследовании обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание. В университете в то же время отметили, что любой подобный случай должен независимо расследоваться. В <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> также заявили, что приостановка тестирования при разработке препаратов — достаточно частое явление."Непроверенные технологии"Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> заявил, что ситуация с препаратом от AstraZeneca показала ошибочность подходя некоторых стран, которые ориентируется на новые непроверенные технологии.Он отметил, что Россия неоднократно говорила о потенциальных рисках, которые может нести подобный подход, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность."При этом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин", — указал Дмитриев.Глава РФПИ добавил, что сложившаяся ситуация ставит под вопрос корректность подхода фармкомпаний, перекладывающих риски по закупаемым вакцинам на страны-импортеры.Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", созданную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По словам Дмитриева, фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз препарата. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577000287.html

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979631.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , воз, великобритания, в мире