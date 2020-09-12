https://ria.ru/20200912/veniamin-1577131242.html

Глава Белорусской церкви прокомментировал тему с "автокефалией"

Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил глава Белорусской... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:16

2020-09-12T12:16

2020-09-12T12:16

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин."Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", - сказал митрополит Вениамин в <a href="https://russian.rt.com/ussr/video/782561-glava-belorusskoj-cerkvi-interview-rt" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью</a> RT, комментируя сообщения, что о том, что оппозиция в Белоруссии уже намекала на автокефалию. По словам первоиерарха БПЦ, история прошедшего XX столетия показывает, что для "белорусской автокефалии" нет никаких предпосылок."Когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время. Сейчас об этом больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее. Но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости", - заявил митрополит.По его словам, "не следует от этого как-то расслабляться и впадать в беспечность". Он добавил, что "надо хранить бдительность и, скажем, избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что идея оппозиции о восстановлении белорусской автокефальной церкви грозит межконфессиональной войной.По мнению митрополита, национальный фактор не является определяющим для Белорусской православной церкви и верующих - главным является неукоснительное следование вероучению. В пример он привел учащихся в школе, для которых важно то, "какая учительница или учитель, хорошо преподает или плохо, с любовью или без любви, другие моменты, насколько человек выполняет профессионально своё дело". "В нашей сфере, сфере церковной, профессиональность заключается в том, чтобы следовать учению Церкви - во всех деталях, во всех точностях, с заботой большой", - отметил митрополит Вениамин.Он обратил внимание на то, что прежний первоиерарх БПЦ, митрополит Филарет (Вахромеев), - "герой Белоруссии, а родился в Москве, и Беларусь для него столь же родна, как и Россия". Митрополит Филарет возглавлял Белорусскую церковь с 1990 по 2013 годы.Ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.

https://ria.ru/20200912/religiya-1577129274.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, белоруссия