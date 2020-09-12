Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200912/veniamin-1577131242.html
Глава Белорусской церкви прокомментировал тему с "автокефалией"
Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил глава Белорусской... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:16
2020-09-12T12:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577128973_0:303:2047:1454_1400x0_80_0_0_04110b185a16e793a7415ffa46de5de7.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин."Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", - сказал митрополит Вениамин в <a href="https://russian.rt.com/ussr/video/782561-glava-belorusskoj-cerkvi-interview-rt" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью</a> RT, комментируя сообщения, что о том, что оппозиция в Белоруссии уже намекала на автокефалию. По словам первоиерарха БПЦ, история прошедшего XX столетия показывает, что для "белорусской автокефалии" нет никаких предпосылок."Когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время. Сейчас об этом больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее. Но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости", - заявил митрополит.По его словам, "не следует от этого как-то расслабляться и впадать в беспечность". Он добавил, что "надо хранить бдительность и, скажем, избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что идея оппозиции о восстановлении белорусской автокефальной церкви грозит межконфессиональной войной.По мнению митрополита, национальный фактор не является определяющим для Белорусской православной церкви и верующих - главным является неукоснительное следование вероучению. В пример он привел учащихся в школе, для которых важно то, "какая учительница или учитель, хорошо преподает или плохо, с любовью или без любви, другие моменты, насколько человек выполняет профессионально своё дело". "В нашей сфере, сфере церковной, профессиональность заключается в том, чтобы следовать учению Церкви - во всех деталях, во всех точностях, с заботой большой", - отметил митрополит Вениамин.Он обратил внимание на то, что прежний первоиерарх БПЦ, митрополит Филарет (Вахромеев), - "герой Белоруссии, а родился в Москве, и Беларусь для него столь же родна, как и Россия". Митрополит Филарет возглавлял Белорусскую церковь с 1990 по 2013 годы.Ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.
https://ria.ru/20200912/religiya-1577129274.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577128973_0:111:2047:1646_1400x0_80_0_0_7f90398df0fc1b77303e35f68a1fe32b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, белоруссия

Глава Белорусской церкви прокомментировал тему с "автокефалией"

12:16 12.09.2020
3204
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВозведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тема с "автокефальной" Белорусской церковью в определенной степени навязывается извне, внутри самой Церкви нет такой потребности, заявил глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин.
"Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", - сказал митрополит Вениамин в интервью RT, комментируя сообщения, что о том, что оппозиция в Белоруссии уже намекала на автокефалию. По словам первоиерарха БПЦ, история прошедшего XX столетия показывает, что для "белорусской автокефалии" нет никаких предпосылок.
"Когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время. Сейчас об этом больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого также хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и так далее. Но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости", - заявил митрополит.
По его словам, "не следует от этого как-то расслабляться и впадать в беспечность". Он добавил, что "надо хранить бдительность и, скажем, избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате".
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 11:10Религия и мировоззрение
Глава Белорусской церкви призвал священников не заниматься политикой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что идея оппозиции о восстановлении белорусской автокефальной церкви грозит межконфессиональной войной.
По мнению митрополита, национальный фактор не является определяющим для Белорусской православной церкви и верующих - главным является неукоснительное следование вероучению.
"Видимо, это не самое главное.... Есть запрос в нашем обществе на то, чтобы больше было белорусского языка, больше наше национальное сознание развивалось, но оно не настолько велико, чтобы это ставить во главу угла. И думается, что будет не совсем хорошей перспектива Церкви, если только национальный признак будет преобладать", - сказал патриарший экзарх всея Беларуси.
В пример он привел учащихся в школе, для которых важно то, "какая учительница или учитель, хорошо преподает или плохо, с любовью или без любви, другие моменты, насколько человек выполняет профессионально своё дело". "В нашей сфере, сфере церковной, профессиональность заключается в том, чтобы следовать учению Церкви - во всех деталях, во всех точностях, с заботой большой", - отметил митрополит Вениамин.
Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 13:39
Остановитесь. Синод БПЦ призвал прекратить противостояние в Белоруссии
Он обратил внимание на то, что прежний первоиерарх БПЦ, митрополит Филарет (Вахромеев), - "герой Белоруссии, а родился в Москве, и Беларусь для него столь же родна, как и Россия". Митрополит Филарет возглавлял Белорусскую церковь с 1990 по 2013 годы.
Ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.
5830013
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьБелоруссия
Рекомендуем
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Глава эсеров рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Американский сенатор Марк Рубио
В США потребовали от Disney объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна
Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Девочка читает книгу
Стало известно, в каком возрасте россияне читают больше всего
Протестная акция женщин в Минске
ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Руки в наручниках
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Колесникову перевели в следственную тюрьму "Жодино"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Досрочное голосование
Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния