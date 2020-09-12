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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577145503.html
Северная Македония заинтересовалась российской вакциной от COVID-19
Руководство Северной Македонии изучает возможность применения российской вакцины против COVID-19 для населения после того, как было проинформировано российской... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T18:30
2020-09-12T18:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
зоран заев
российский фонд прямых инвестиций
северная македония
общество
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<strong>БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Macedonia/" target="_blank" data-auto="true">Северной Македонии</a> изучает возможность применения российской вакцины против COVID-19 для населения после того, как было проинформировано российской стороной об условиях поставок, сообщили РИА Новости в посольстве России в <a href="http://ria.ru/location_Skopje/" target="_blank" data-auto="true">Скопье</a>.Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче узнал от российских дипломатов во второй половине августа об успешных результатах тестирования вакцины "Спутник V" в РФ. Он был также ознакомлен с возможностями организации поставок препарата через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Этот вопрос обсуждался и с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Zoran_Zaev/" target="_blank" data-auto="true">Зораном Заевым</a>, и с министром здравоохранения Венко Филипче. Македонская сторона пока изучает доступные материалы по вакцине "Спутник V". Договорились, что все интересующие ее вопросы будут обсуждаться напрямую экспертами минздрава Северной Македонии и <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a>", - заявили агентству в посольстве России.По данным министерства здравоохранения республики к субботе с начала пандемии в стране выявлены 15 649 больных коронавирусом, из которых 140 - за последние сутки. Скончались всего 646 граждан Северной Македонии, причем четверо в последние 24 часа.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
3
северная македония
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, зоран заев, российский фонд прямых инвестиций, северная македония, общество

Северная Македония заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

18:30 12.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. Руководство Северной Македонии изучает возможность применения российской вакцины против COVID-19 для населения после того, как было проинформировано российской стороной об условиях поставок, сообщили РИА Новости в посольстве России в Скопье.
Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче узнал от российских дипломатов во второй половине августа об успешных результатах тестирования вакцины "Спутник V" в РФ. Он был также ознакомлен с возможностями организации поставок препарата через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:26
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"Этот вопрос обсуждался и с премьер-министром Зораном Заевым, и с министром здравоохранения Венко Филипче. Македонская сторона пока изучает доступные материалы по вакцине "Спутник V". Договорились, что все интересующие ее вопросы будут обсуждаться напрямую экспертами минздрава Северной Македонии и Российского фонда прямых инвестиций", - заявили агентству в посольстве России.
По данным министерства здравоохранения республики к субботе с начала пандемии в стране выявлены 15 649 больных коронавирусом, из которых 140 - за последние сутки. Скончались всего 646 граждан Северной Македонии, причем четверо в последние 24 часа.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3680103
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Зоран ЗаевРоссийский фонд прямых инвестицийСеверная МакедонияОбщество
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