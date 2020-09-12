https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577145503.html

Северная Македония заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Руководство Северной Македонии изучает возможность применения российской вакцины против COVID-19 для населения после того, как было проинформировано российской... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T18:30

2020-09-12T18:30

2020-09-12T18:30

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

зоран заев

российский фонд прямых инвестиций

северная македония

общество

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<strong>БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Macedonia/" target="_blank" data-auto="true">Северной Македонии</a> изучает возможность применения российской вакцины против COVID-19 для населения после того, как было проинформировано российской стороной об условиях поставок, сообщили РИА Новости в посольстве России в <a href="http://ria.ru/location_Skopje/" target="_blank" data-auto="true">Скопье</a>.Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче узнал от российских дипломатов во второй половине августа об успешных результатах тестирования вакцины "Спутник V" в РФ. Он был также ознакомлен с возможностями организации поставок препарата через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Этот вопрос обсуждался и с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Zoran_Zaev/" target="_blank" data-auto="true">Зораном Заевым</a>, и с министром здравоохранения Венко Филипче. Македонская сторона пока изучает доступные материалы по вакцине "Спутник V". Договорились, что все интересующие ее вопросы будут обсуждаться напрямую экспертами минздрава Северной Македонии и <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a>", - заявили агентству в посольстве России.По данным министерства здравоохранения республики к субботе с начала пандемии в стране выявлены 15 649 больных коронавирусом, из которых 140 - за последние сутки. Скончались всего 646 граждан Северной Македонии, причем четверо в последние 24 часа.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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северная македония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, зоран заев, российский фонд прямых инвестиций, северная македония, общество