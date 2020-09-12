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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577144938.html
В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca
Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T18:16
2020-09-12T22:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.В субботу фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a> клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров. "Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед", — отметил Дмитриев.Он отметил, что Россия неоднократно говорила о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность. "При этом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европе</a> на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин", — указал Дмитриев."Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V", — заключил он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
сша эту российскую вакцыну отказались тестировать даже на обезьянах а вот РФ на своем населнии пожалуста
130
так естественно, российская вакцина для человека, а в США закупили на обезьяньих геномах как-раз для обезьян и предназначенную
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80
россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет

В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

18:16 12.09.2020 (обновлено: 22:51 12.09.2020)
14452
© REUTERS / Esteban Collazo/Argentina PresidencyПрезидент Аргентины Альберто Фернандес во время видеоконференции с исполнительным директором AstraZeneca Паскалем Сориот
Президент Аргентины Альберто Фернандес во время видеоконференции с исполнительным директором AstraZeneca Паскалем Сориот - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© REUTERS / Esteban Collazo/Argentina Presidency
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В субботу фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров. "Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед", — отметил Дмитриев.

"Вместе с тем ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК", — добавил глава фонда.

Он отметил, что Россия неоднократно говорила о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность. "При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин", — указал Дмитриев.
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"Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V", — заключил он.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2491430218
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университет
Популярные комментарии
сша эту российскую вакцыну отказались тестировать даже на обезьянах а вот РФ на своем населнии пожалуста
12 сентября, 18:33
михаил петровмихаил петров
170014108
так естественно, российская вакцина для человека, а в США закупили на обезьяньих геномах как-раз для обезьян и предназначенную
12 сентября, 18:34
InfernoInferno
78140127
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