https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577144938.html

В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T18:16

2020-09-12T18:16

2020-09-12T22:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.В субботу фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a> клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров. "Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед", — отметил Дмитриев.Он отметил, что Россия неоднократно говорила о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность. "При этом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европе</a> на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин", — указал Дмитриев."Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V", — заключил он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html

михаил петров сша эту российскую вакцыну отказались тестировать даже на обезьянах а вот РФ на своем населнии пожалуста 130

Inferno так естественно, российская вакцина для человека, а в США закупили на обезьяньих геномах как-раз для обезьян и предназначенную 106

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет