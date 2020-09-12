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Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника
Первые небольшие партии вакцины от от коронавируса "Спутник V" поступят в регионы до 14 сентября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:59
2020-09-12T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Первые небольшие партии вакцины от от коронавируса "Спутник V" поступят в регионы до 14 сентября, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.На этой неделе первую партию вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Сейчас проходит третья фаза клинических исследований. Как заявлял на днях Мурашко, для участия в них уже набраны более 30 тысяч добровольцев.Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в середине августа. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника

10:59 12.09.2020 (обновлено: 11:18 12.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первые небольшие партии вакцины от от коронавируса "Спутник V" поступят в регионы до 14 сентября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены <...> во все регионы <...> До понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины", — сказал он журналистам в ходе поездки в Ленинградскую область.

На этой неделе первую партию вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Сейчас проходит третья фаза клинических исследований. Как заявлял на днях Мурашко, для участия в них уже набраны более 30 тысяч добровольцев.
Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в середине августа. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
99641136
Обсудить 22
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Только после вас
12 сентября, 14:19
Roman NRoman N
10170000
Хорошо.
12 сентября, 11:07
Арсений НовиковАрсений Новиков
710029
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