Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника
10:59 12.09.2020 (обновлено: 11:18 12.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первые небольшие партии вакцины от от коронавируса "Спутник V" поступят в регионы до 14 сентября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены <...> во все регионы <...> До понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины", — сказал он журналистам в ходе поездки в Ленинградскую область.
На этой неделе первую партию вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Сейчас проходит третья фаза клинических исследований. Как заявлял на днях Мурашко, для участия в них уже набраны более 30 тысяч добровольцев.
Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в середине августа. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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