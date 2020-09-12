https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577128976.html

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника

Первые небольшие партии вакцины от от коронавируса "Спутник V" поступят в регионы до 14 сентября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:59

2020-09-12T10:59

2020-09-12T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Первые небольшие партии вакцины от от коронавируса "Спутник V" поступят в регионы до 14 сентября, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.На этой неделе первую партию вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Сейчас проходит третья фаза клинических исследований. Как заявлял на днях Мурашко, для участия в них уже набраны более 30 тысяч добровольцев.Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в середине августа. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Roman N Только после вас 27

Арсений Новиков Хорошо. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, общество