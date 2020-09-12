https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577122789.html

Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T00:09

2020-09-12T00:09

2020-09-12T03:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>."Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", — отметили в ведомстве.Кроме того, Минздрав планирует отработку логистических цепочек доставки препарата в субъекты федерации.Вместе с тем ведомство наладит организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.Вакцина "Спутник V"Минздрав в минувшем месяце зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи, производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Ранее советник министра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от COVID-19 будет начинаться в России по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале <u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

Себекхотеп III Вот ща и попробуем. А то надоело по заводу всю смену в сопливой маске ходить. 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество