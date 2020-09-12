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https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577122789.html
Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T00:09
2020-09-12T03:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>."Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", — отметили в ведомстве.Кроме того, Минздрав планирует отработку логистических цепочек доставки препарата в субъекты федерации.Вместе с тем ведомство наладит организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.Вакцина "Спутник V"Минздрав в минувшем месяце зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи, производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Ранее советник министра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от COVID-19 будет начинаться в России по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале <u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
Вот ща и попробуем. А то надоело по заводу всю смену в сопливой маске ходить.
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество

Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы

00:09 12.09.2020 (обновлено: 03:16 12.09.2020)
10483
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от COVID-19
Первая в мире вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая в мире вакцина от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" направили в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", — отметили в ведомстве.
Кроме того, Минздрав планирует отработку логистических цепочек доставки препарата в субъекты федерации.
Вместе с тем ведомство наладит организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 07:08Распространение нового коронавируса
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Вакцина "Спутник V"

Минздрав в минувшем месяце зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи, производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее советник министра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от COVID-19 будет начинаться в России по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1901261544
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийОбщество
Популярные комментарии
Вот ща и попробуем. А то надоело по заводу всю смену в сопливой маске ходить.
12 сентября, 00:26
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
16400010
Везите к нам в Башкирию!
12 сентября, 00:15
СКСша Капут
1910008
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