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https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Вода в реке Чертановка в Москве прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:39
2020-09-12T20:23
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Вода в реке Чертановка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Причиной увеличения температуры, как отмечается, стал сброс воды из местной ТЭЦ.Позднее в Мосэнерго опровергли сообщения о том, что выброс в реку произошел с ТЭЦ."Все ТЭЦ Мосэнерго работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось", — отмечается в Telegram-канале "<a href="https://t.me/tv360ru/42060" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".
https://ria.ru/20200811/1575625851.html
Вот это прорыв!
34
Ну вот всей рыбе кранты. Если она там водится
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москва
РИА Новости
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2020
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москва, общество

СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов

16:39 12.09.2020 (обновлено: 20:23 12.09.2020)
27311
CC BY 2.5 / Leonid Dzhepko / Река ЧертановкаРека Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
CC BY 2.5 / Leonid Dzhepko / Река Чертановка
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вода в реке Чертановка в Москве прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Причиной увеличения температуры, как отмечается, стал сброс воды из местной ТЭЦ.
Позднее в Мосэнерго опровергли сообщения о том, что выброс в реку произошел с ТЭЦ.
"Все ТЭЦ Мосэнерго работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось", — отмечается в Telegram-канале "360".
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155244917567
Обсудить 13
МоскваОбщество
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12 сентября, 16:43
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
14101207
Ну вот всей рыбе кранты. Если она там водится
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Евген ТихонЕвген Тихон
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