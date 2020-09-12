https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html

СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов

Вода в реке Чертановка в Москве прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:39

2020-09-12T16:39

2020-09-12T20:23

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Вода в реке Чертановка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Причиной увеличения температуры, как отмечается, стал сброс воды из местной ТЭЦ.Позднее в Мосэнерго опровергли сообщения о том, что выброс в реку произошел с ТЭЦ."Все ТЭЦ Мосэнерго работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось", — отмечается в Telegram-канале "<a href="https://t.me/tv360ru/42060" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".

https://ria.ru/20200811/1575625851.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Вот это прорыв! 34

Евген Тихон Ну вот всей рыбе кранты. Если она там водится 23

13

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество