https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Вода в реке Чертановка в Москве прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:39
2020-09-12T16:39
2020-09-12T20:23
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Вода в реке Чертановка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прогрелась до 50 градусов. Об этом сообщает телеканал "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Причиной увеличения температуры, как отмечается, стал сброс воды из местной ТЭЦ.Позднее в Мосэнерго опровергли сообщения о том, что выброс в реку произошел с ТЭЦ."Все ТЭЦ Мосэнерго работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось", — отмечается в Telegram-канале "<a href="https://t.me/tv360ru/42060" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".
https://ria.ru/20200811/1575625851.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Вот это прорыв!
34
Евген Тихон
Ну вот всей рыбе кранты. Если она там водится
23
13
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество