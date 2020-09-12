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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200912/siriya-1577138510.html
На севере Сирии четыре человека погибли при взрыве
Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:44
2020-09-12T15:44
война в сирии
война в сирии
турция
в мире
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<strong>КАИР, 12 сен - РИА Новости.</strong> Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство <a href="http://sana.sy/ru/?p=246068" target="_blank" rel="nofollow noopener">SANA</a>.Источники отметили, что в городе произошел также и еще один взрыв, - вблизи хлебопекарни взорвался заминированный мотоцикл, нанесен материальный ущерб.Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a> находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских бандформирований.
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война в сирии, турция, в мире

На севере Сирии четыре человека погибли при взрыве

15:44 12.09.2020
1939
© Фото : SANAСкорая помощь в Сирии
Скорая помощь в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : SANA
Скорая помощь в Сирии. Архивное фото
КАИР, 12 сен - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
"Три женщины и пожилой мужчина погибли и еще пять человек получили серьезные ранения в результате срабатывания взрывного устройства вблизи здания почты", - сообщил источник агентства среди местных жителей.
Источники отметили, что в городе произошел также и еще один взрыв, - вблизи хлебопекарни взорвался заминированный мотоцикл, нанесен материальный ущерб.
Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции Эль-Хасаке находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских бандформирований.
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