https://ria.ru/20200912/siriya-1577138510.html

На севере Сирии четыре человека погибли при взрыве

Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:44

2020-09-12T15:44

2020-09-12T15:44

война в сирии

война в сирии

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151540/08/1515400829_0:154:3000:1842_1400x0_80_0_0_01894b008b359f0bea7e40f3c573b454.jpg

<strong>КАИР, 12 сен - РИА Новости.</strong> Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство <a href="http://sana.sy/ru/?p=246068" target="_blank" rel="nofollow noopener">SANA</a>.Источники отметили, что в городе произошел также и еще один взрыв, - вблизи хлебопекарни взорвался заминированный мотоцикл, нанесен материальный ущерб.Город Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a> находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских бандформирований.

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, турция, в мире