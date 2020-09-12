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https://ria.ru/20200912/shnurov-1577138081.html
Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не планирует принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:38
2020-09-12T15:38
культура
партия роста
госдума рф
шнур (сергей шнуров)
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Музыкант, сопредседатель <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a> Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> заявил, что не планирует принимать участие в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/gosduma-1577112389.html
Надежда на счастливую Свободную Россию будущего тает с каждым новым артистом
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партия роста, госдума рф, шнур (сергей шнуров), политика

Шнуров заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

15:38 12.09.2020
1186
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не планирует принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
"Я не планирую", - сказал Шнуров журналистам, отвечая на вопрос, примет ли он участие в выборах в Госдуму.
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КультураПартия РостаГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Политика
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ИЗИгорь Земский
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