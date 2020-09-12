Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/samoylova-1577129454.html
Супруга Джигана потрясла пользователей Сети резкой сменой имиджа
Модель и супруга рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова удивила фанатов резкой и неожиданной сменой имиджа. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:29
2020-09-12T11:29
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
шоу-бизнес
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/98240/15/982401504_0:0:2994:1684_1400x0_80_0_0_60d561d68baa1fabaa1588b4582c6e98.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Модель и супруга <a href="https://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank">рэпера Джигана</a> (Дениса Устименко-Вайнштейна) <a href="http://ria.ru/person_oksana-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Самойлова</a> удивила фанатов резкой и неожиданной сменой имиджа. В Instagram модель опубликовала фотографию, на которой предстала в новом образе: половину волос Самойлова перекрасила в ярко-розовый цвет. Она отметила, что всю жизнь ходила с темым цветом и последние пару лет мечтала сменить его на розовый, Однако женщина себя останавливала, так как "я же взрослая, какие розовые волосы". Однако, она приняла решение осуществить свою мечту.Пользователи социальной сети удивились ее преображению.Так, may_mar_ высказала мнение, что "розовые волосы без леопардовой шубы — деньги на ветер!".Пользовательница Instagram vesna_vokrugsveta поддержала смену имиджа, отметив, что нужно исполнять свои мечты. Кроме того, по ее мнению, Самойловой очень идет такой яркий цвет волос."Розовые волосы — это круто", — высказала свое мнение liya_milka. Ocean_lana отметила, что никогда не поздно покрасить волосы в яркий цвет.Однако некоторым пользователям соцсети не понравился образ.Так, plavokosa посчитала, что женщине он абсолютно не идет. Teya_mark_sekret отметила, что качество окрашивания "как-то не очень, как-то очень дешево смотрится".Кроме того, некоторые пользователи порекомендовали не сбривать ей брови, как это сделал весной ее супруг.
https://ria.ru/20200912/kirkorov-1577129521.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/98240/15/982401504_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_48b6094536a32d9bfdce27c7621ac2db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, шоу-бизнес, общество

Супруга Джигана потрясла пользователей Сети резкой сменой имиджа

11:29 12.09.2020
7136
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой
Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Модель и супруга рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова удивила фанатов резкой и неожиданной сменой имиджа.
В Instagram модель опубликовала фотографию, на которой предстала в новом образе: половину волос Самойлова перекрасила в ярко-розовый цвет. Она отметила, что всю жизнь ходила с темым цветом и последние пару лет мечтала сменить его на розовый, Однако женщина себя останавливала, так как "я же взрослая, какие розовые волосы". Однако, она приняла решение осуществить свою мечту.
Пользователи социальной сети удивились ее преображению.
Так, may_mar_ высказала мнение, что "розовые волосы без леопардовой шубы — деньги на ветер!".
Пользовательница Instagram vesna_vokrugsveta поддержала смену имиджа, отметив, что нужно исполнять свои мечты. Кроме того, по ее мнению, Самойловой очень идет такой яркий цвет волос.
"Розовые волосы — это круто", — высказала свое мнение liya_milka. Ocean_lana отметила, что никогда не поздно покрасить волосы в яркий цвет.
Однако некоторым пользователям соцсети не понравился образ.
Так, plavokosa посчитала, что женщине он абсолютно не идет. Teya_mark_sekret отметила, что качество окрашивания "как-то не очень, как-то очень дешево смотрится".
Кроме того, некоторые пользователи порекомендовали не сбривать ей брови, как это сделал весной ее супруг.
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 11:26Культура
Киркоров сравнил роман Давы и Бузовой со своим союзом с Пугачевой
100013
Обсудить 0
Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаШоу-бизнесОбщество
Рекомендуем
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров сравнил роман Давы и Бузовой со своим союзом с Пугачевой
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение
Руки в наручниках
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Квартира
Россиянка погасила ипотеку за пять дней
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами
Жители села Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края
В России появилось официальное трезвое село
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Сдача ЕГЭ
Ошибка в учебнике едва не стоила школьнице 100 баллов на ЕГЭ
Девушка с книгой
Популярная телеведущая взмахнула юбкой и шокировала фанатов
В больнице
От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
Трансляция ролика акции Пожалуйста, дышите! на медиафасаде атриума аэропорта Домодедово
Аэропорт "Домодедово" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе Ленина из Мавзолея
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния