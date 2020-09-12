https://ria.ru/20200912/samoylova-1577129454.html

Супруга Джигана потрясла пользователей Сети резкой сменой имиджа

Модель и супруга рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова удивила фанатов резкой и неожиданной сменой имиджа. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:29

2020-09-12T11:29

2020-09-12T11:29

джиган (денис устименко-вайнштейн)

оксана самойлова

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Модель и супруга <a href="https://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank">рэпера Джигана</a> (Дениса Устименко-Вайнштейна) <a href="http://ria.ru/person_oksana-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Самойлова</a> удивила фанатов резкой и неожиданной сменой имиджа. В Instagram модель опубликовала фотографию, на которой предстала в новом образе: половину волос Самойлова перекрасила в ярко-розовый цвет. Она отметила, что всю жизнь ходила с темым цветом и последние пару лет мечтала сменить его на розовый, Однако женщина себя останавливала, так как "я же взрослая, какие розовые волосы". Однако, она приняла решение осуществить свою мечту.Пользователи социальной сети удивились ее преображению.Так, may_mar_ высказала мнение, что "розовые волосы без леопардовой шубы — деньги на ветер!".Пользовательница Instagram vesna_vokrugsveta поддержала смену имиджа, отметив, что нужно исполнять свои мечты. Кроме того, по ее мнению, Самойловой очень идет такой яркий цвет волос."Розовые волосы — это круто", — высказала свое мнение liya_milka. Ocean_lana отметила, что никогда не поздно покрасить волосы в яркий цвет.Однако некоторым пользователям соцсети не понравился образ.Так, plavokosa посчитала, что женщине он абсолютно не идет. Teya_mark_sekret отметила, что качество окрашивания "как-то не очень, как-то очень дешево смотрится".Кроме того, некоторые пользователи порекомендовали не сбривать ей брови, как это сделал весной ее супруг.

https://ria.ru/20200912/kirkorov-1577129521.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, шоу-бизнес, общество