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https://ria.ru/20200912/reggi-1577142561.html
Умер легендарный регги-музыкант Тутс Хибберт
Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots & the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, скончался на Ямайке в возрасте 77 лет,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:13
2020-09-12T17:17
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots &amp; the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, скончался на <a href="http://ria.ru/location_Jamaica/" target="_blank" data-auto="true">Ямайке</a> в возрасте 77 лет, сообщает издание <a href="https://variety.com/" target="_blank">Variety.</a>Причина смерти не разглашается, однако издание сообщает, что 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус. Результаты анализа Хибберта на COVID-19 неизвестны.Тутс Хибберт основал группу Toots &amp; the Maytals в начале 1960-х годов, которая стала одним из флагманов музыкального стиля регги. Песня коллектива под названием Do the Reggae, вышедшая в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю. В 2005 году группа Toots &amp; the Maytals была удостоена премии Грэмми в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. Известный музыкальный журнал Rolling Stone включил Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времен". В 2012 году музыкант был награжден на Ямайке Орденом за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямайка, в мире

Умер легендарный регги-музыкант Тутс Хибберт

17:13 12.09.2020 (обновлено: 17:17 12.09.2020)
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© AFP 2020 / Getty Images for Coachella/Kevin WinterЯмайский музыкант Тутс Хибберт
Ямайский музыкант Тутс Хибберт - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AFP 2020 / Getty Images for Coachella/Kevin Winter
Ямайский музыкант Тутс Хибберт. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots & the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, скончался на Ямайке в возрасте 77 лет, сообщает издание Variety.
"С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль "Тутс" Хибберт мирно ушел из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка", - говорится в заявлении семьи музыканта от 11 сентября.
Причина смерти не разглашается, однако издание сообщает, что 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус. Результаты анализа Хибберта на COVID-19 неизвестны.
Тутс Хибберт основал группу Toots & the Maytals в начале 1960-х годов, которая стала одним из флагманов музыкального стиля регги. Песня коллектива под названием Do the Reggae, вышедшая в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю. В 2005 году группа Toots & the Maytals была удостоена премии Грэмми в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. Известный музыкальный журнал Rolling Stone включил Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времен". В 2012 году музыкант был награжден на Ямайке Орденом за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.
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