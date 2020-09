https://ria.ru/20200912/reggi-1577142561.html

Умер легендарный регги-музыкант Тутс Хибберт

Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots & the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, скончался на Ямайке в возрасте 77 лет

<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots & the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, скончался на <a href="http://ria.ru/location_Jamaica/" target="_blank" data-auto="true">Ямайке</a> в возрасте 77 лет, сообщает издание <a href="https://variety.com/" target="_blank">Variety.</a>Причина смерти не разглашается, однако издание сообщает, что 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус. Результаты анализа Хибберта на COVID-19 неизвестны.Тутс Хибберт основал группу Toots & the Maytals в начале 1960-х годов, которая стала одним из флагманов музыкального стиля регги. Песня коллектива под названием Do the Reggae, вышедшая в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю. В 2005 году группа Toots & the Maytals была удостоена премии Грэмми в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. Известный музыкальный журнал Rolling Stone включил Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времен". В 2012 году музыкант был награжден на Ямайке Орденом за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.

